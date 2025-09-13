Pasos a Chile afectados por nieve y hielo: cerraron Pino Hachado este sábado, ¿qué pasa con Cardenal Samoré?

Los pasos a Chile amanecieron complicados por la presencia de nieve y hielo. Debido a esta situación Vialidad Nacional anunció el cierre de Pino Hachado, al menos durante las primeras horas de la mañana, se espera un nuevo reporte para ver cómo continuará la jornada. ¿Qué pasa con Cardenal Samoré?

Vialidad lanzó un reporte esta mañana donde informó el cierre total del paso internacional Pino Hachado debido a condiciones climáticas adversas.

Según el reporte, la calzada se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve. Además en la zona se registran fuertes vientos y neviscas. El cierre permanecerá vigente al menos hasta las 10 donde se espera un nuevo parte para ver cómo continuará la jornada.

Hay equipos de emergencia de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en el lugar para despejar la ruta.

Qué pasa con Cardenal Samoré

En cuanto al paso Cardenal Samoré, Vialidad informó que se encuentra habilitado para la circulación, pero se recomienda extrema precaución.

Detallaron que la calzada presenta acumulación de nieve y se pronostica posible formación de hielo en distintos sectores. Por este motivo, la portación de cadenas es obligatoria para todos los vehículos.

Se solicitó a los conductores a circular con especial cuidado, respetar las velocidades máximas y las indicaciones del personal de Vialidad.