Pasos a Chile con hielo y nieve: cierran temporalmente el cruce por Pino Hachado, ¿cuándo vuelve a abrir?
Desde Vialidad informaron el cierre temporal debido a que hay equipos trabajando sobre la ruta que permite el cruce a Chile desde Neuquén.
Debido a la presencia de hielo y nieve en la ruta que permite el cruce a Chile desde Neuquén, Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado. Indicaron que hay equipos trabajando para poder reestablecer el servicio.
¿Cuándo vuelve a abrir Pino Hachado?
Vialidad Nacional informó que el paso internacional Pino Hachado se encuentra actualmente cerrado. Comunicaron que el paso está intransitable debido a la presencia de hielo y nieve en la calzada.
En estos momentos, se reporta que está nevando y los equipos viales están operando en la zona.
Se espera un nuevo reporte a las 9 para actualizar la situación y ver si se puede permitir el paso.
Se solicita a los usuarios que planeen cruzar la frontera o circular por la zona extremar las precauciones y retrasar el viaje hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.
