Por la baja en el consumo de preservativos, la fabrica de Tulipán redujo su planta de trabajadores un 60%

La emblemática firma Kopelco S.A., fabricante de la marca de preservativos Tulipán, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.

En medio de una profunda recesión que golpea al sector industrial y un cambio drástico en las pautas de consumo, la compañía concretó el despido de 220 empleados, reduciendo su plantilla operativa de 355 a tan solo 135 trabajadores.

Esta drástica reestructuración representa un recorte superior al 60% de su estructura directa.

Según explicaron desde la dirección de la empresa, el impacto no solo responde a la caída en la venta de profilácticos, sino también a la baja del segmento textil y de hilados de látex que la firma opera en sus plantas de San Martín (Buenos Aires) y San Luis.

“Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, afirmó Felipe Kopelowicz, gerente general de Kopelco.

Un «jaque total» para una marca líder

A pesar de que Tulipán sostiene una participación del 40% en el mercado local de preservativos, el desplome general del consumo interno ha dejado a la empresa en una posición de extrema vulnerabilidad.

Kopelowicz calificó la situación actual como un «jaque total», advirtiendo que, si bien el rubro de los preservativos resiste gracias a precios competitivos, otras áreas de la fábrica han sufrido mermas devastadoras.

La diversificación de la firma, que produce desde elásticos para ropa interior hasta globos, se convirtió en su flanco más débil. El directivo confesó que en algunos rubros textiles las ventas cayeron hasta un 50%, una cifra inédita para la trayectoria de la compañía nacida a finales de los años 80, en diálogo con Radio Con Vos.

La caída del uso de preservativo y la falta de prevención en Argentina

El escenario que enfrenta Kopelco no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia global y local. De acuerdo con informes de ONUSIDA, la compra internacional de preservativos cayó un 30% en los últimos años, mientras que las campañas de promoción se redujeron a la mitad a nivel mundial.

En Argentina, la situación es crítica por partida doble:

Distribución estatal en mínimos: Según datos de organizaciones civiles, la distribución gratuita de preservativos por parte del Estado cayó un 64% en 2024 .

Según datos de organizaciones civiles, la distribución gratuita de preservativos por parte del Estado cayó un . Caída en farmacias: Los reportes del sector farmacéutico indican que las ventas en mostrador bajaron un 30% en el inicio de 2026, consolidando una tendencia negativa que ya se percibía en los periodos anteriores.

La baja en el uso de métodos de barrera ya tiene consecuencias directas en la salud de la población. Especialistas advierten que la combinación de bajos ingresos, el debilitamiento de las políticas públicas de prevención y cambios culturales está impulsando un rebrote de Infecciones de Transmisión Sexual (ETS), con la sífilis a la cabeza.

En América Latina, las nuevas infecciones por VIH aumentaron un 13% entre 2010 y 2024, con un impacto desproporcionado en jóvenes de entre 15 y 24 años. La crisis de empresas como Kopelco no es solo un indicador económico, sino una señal de alerta sobre el retroceso en la protección de la salud reproductiva en el país.