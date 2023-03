Repudio de veterinarios y protectoras ante la participación de Gaido en la cirugía de un gato en Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó para un vivo de redes sociales de la castración de un gato en las oficinas de Bienestar Animal del municipio. El momento compartido generó polémica y repudio de veterinarios y protectoras de animales que aseguraron que se trata de un «ejercicio ilegal de la profesión».

El video que fue tomado como parte de una transmisión realizada el 28 de febrero y compartida por el propio funcionario a su cuenta personal, había pasado inadvertida hasta el pasado miércoles cuando Leticia Esteves (PRO), que es veterinaria y fue parte del área de Zoonosis durante la gestión de Horacio «Pechi» Quiroga, repudió el hecho. El video muestra al intendente Gaido participando de la castración de un felino con el acompañamiento de médicos veterinarios de Neuquén.

El acto que no tardó en viralizarse, fue repudiado por varios grupos de protectoras de Neuquén y veterinarios que afirmaron que es un «ejercicio ilegal de la profesión». En este sentido manifestaron a través de redes sociales su descontento y expresaron: «los animales no pueden ser utilizados para campañas políticas! Si realmente quieren hacer las cosas bien, trabajen con seriedad! Necesitamos políticas públicas, castraciones masivas, presencia del quirófano en los barrios!».

Lo cierto es que lejos de ser un acto ovacionado, el jefe comunal recibió criticas por haber participado de la operación del felino. Pero no solo fue Gaido quien recibió criticas, sino también los médicos veterinarios que insistieron en que el intendente interviniera en la operación. Al respecto un usuario, Milton Cesar, comentó: «Soy médico veterinario, y trabajo hace años en castraciones municipales y ámbito privado. Esto que veo es ejercicio ilegal de la profesión, y honestamente es denigrar la profesión medica veterinaria. Que se esté interviniendo a un animal sin una guía de suero colocada, sin un tubo endotraqueal colocado, el personal sin cofia ni barbijo ni camisolines, no es como debe trabajarse en la medicina moderna. ¿Para lograr un numerito que le sirve a un funcionario para anotarse un poroto en las elecciones? Me parece vergonzoso».

Varias protectoras de animales que funcionan en la provincia de Neuquén y rescatistas, señalaron que este es un acto que debería ser denunciado y esperan que se tomen «cartas en el asunto«. Pero muchos otros apuntaron a que ven poco viable que se haga algo al respecto debido a que aseguran que los veterinarios que presenciaron el hecho forman parte del Colegio de Médicos Veterinarios de Neuquén a cargo de este tipo de denuncias.

Si bien otros usuarios justificaron que el intendente no tuvo mayor participación que la realización de un nudo del punto hecho previamente para cerrar la herida, los veterinarios que repudiaron el accionar respondieron que: «por más que parezca nada, se violan todos los protocolos de trabajo en quirófano, tanto por parte de una persona que no es Medico Veterinario, como del profesional».

Hasta el momento no hubo respuestas por parte del intendente ni del Colegio de Médicos Veterinarios a las criticas, pero muchos esperan que los responsables sean sancionados por lo ocurrido.