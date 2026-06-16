Rescataron a un perro que era maltratado y detuvieron al responsable en Cipolletti

Un perro que presentaba visibles lesiones producto de golpes fue rescatado en el barrio Costa Norte de Cipolletti durante un operativo realizado por efectivos de la Comisaría 4°. Como resultado de la intervención, una persona fue detenida e imputada por presunto maltrato animal.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del domingo, luego de que la Policía recibiera una denuncia que alertaba sobre la presencia de un animal herido en un sector del barrio ribereño. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el perro presentaba heridas compatibles con una agresión física.

Mientras se realizaban las primeras actuaciones, varios vecinos se acercaron para aportar información sobre lo ocurrido. Según los testimonios recolectados, el animal habría sido golpeado durante la noche anterior por la persona que estaba a cargo de su cuidado.

A partir de esos datos, la Policía avanzó con las averiguaciones correspondientes y logró identificar al presunto responsable. Con los elementos reunidos, se iniciaron actuaciones judiciales y el hombre quedó detenido a disposición de la fiscalía de turno por el delito de maltrato animal.

En paralelo, se dispuso el resguardo inmediato del perro para evitar que continuara expuesto a situaciones de riesgo. El animal fue retirado del lugar y quedó bajo la protección de una organización especializada en el cuidado y recuperación de mascotas, donde recibe atención veterinaria.

Desde la fuerza destacaron que la colaboración de los vecinos fue fundamental para esclarecer el hecho y orientar la investigación. La información aportada permitió reconstruir lo sucedido y avanzar rápidamente en la identificación del presunto agresor.