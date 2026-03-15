Rescate nocturno en El Bolsón: turistas se perdieron al bajar del Hielo Azul por una «mala indicación»

La zona de alta montaña de El Bolsón volvió a ser escenario de un operativo de urgencia durante la noche del sábado. Una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires debió ser rescatada tras extraviarse en pleno descenso desde el conocido refugio Hielo Azul. Las autoridades que intervinieron en el operativo cuestionaron las indicaciones que habían recibido los turistas.

El despliegue fue encabezado por la Brigada de Rescate de Montaña de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en un arduo trabajo que contó con el apoyo del personal policial de la localidad.

Según informó Noticias El Bolsón, los visitantes perdieron el rastro principal y quedaron desorientados en la inmensidad del bosque.

Afortunadamente, en un momento de la caminata lograron conseguir señal y se comunicaron rápidamente con un familiar. Este contacto a distancia fue vital, ya que permitió radicar la denuncia formal en el cuartel y activar el protocolo de búsqueda pasadas las 21.30, momento en el que los rescatistas les ordenaron telefónicamente que no se movieran del lugar.

El equipo de rescate logró ubicar a la pareja a unos 1.700 metros por encima del cauce del río Azul. El jefe de la brigada, Héctor Pinilla, detalló que los turistas habían tomado un viejo camino utilizado por los pobladores rurales para arrear animales, lo que los alejó por completo del sendero seguro y habitual.

Foto: Gentileza Noticias El Bolsón.

La pareja fue localizada en buen estado de salud, aunque con frío porque estaban con la ropa completamente empapada.

La polémica indicación en el refugio

Pinilla cuestionó la directiva que, según el relato de los propios turistas, habrían recibido antes de emprender el regreso hacia la ciudad.

El rescatista señaló que el encargado del Hielo Azul los mandó por esa senda argumentando que en apenas tres horas iban a estar en el sector de Güenalí, desde donde supuestamente podrían llamar por transporte para ir a buscar su vehículo que habían dejado estacionado en la zona de Wharton, el punto de partida original por donde habían subido.

Sin embargo, desde la jefatura de bomberos consideraron que se trató de un consejo irresponsable que puso en riesgo la vida de los visitantes.

«Nos pareció de muy mala idea que los envíen por ese camino, porque ese camino está cortado, está cerrado, y además decirles que en tres horas iban a estar abajo es peligroso, cuando uno que conoce el terreno en tres horas recién está llegando», adviritó el jefe del operativo.

Finalmente, tras cuatro horas de intenso trabajo en la montaña, el rescate concluyó de manera exitosa a la 1.30 de la madrugada, cuando los turistas fueron llevados a salvo al cuartel.