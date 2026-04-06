Ruta 40: susto por una roca que cayó sobre una camioneta municipal en San Martín de los Andes

Cayeron rocas sobre la Ruta 40, en San Martín de los Andes. Foto: Gentileza Silvia Marengo/ FM del Lago.

Un susto se produjo este lunes sobre la Ruta 40, en San Martín de los Andes. Una piedra impactó contra una camioneta, durante unas caída de rocas de la ladera.

Desde la Municipalidad de la localidad cordilerana informaron que personal de Vialidad e Hidráulica del Ejecutivo local procedieron a las tareas de despeje sobre el camino. Hay circulación normal.

Despejaron las rocas que cayeron sobre la Ruta 40

Fuentes del Municipio precisaron que el impacto fue en Villa Paur. El vehículo afectado fue una camioneta de recolección de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

«La piedra más grande impactó en la parte trasera, los trabajadores se encuentran bien de salud«, informaron.

Todas las rocas ya fueron removidas del camino.

Una roca impactó contra una camioneta sobre la Ruta 40. Foto: Gentileza

Tareas de bacheo sobre la Ruta 40, en San Martín de los Andes

A fines de marzo, desde Vialidad nacional comunicaron que en el ingreso a San Martín de los Andes hubo trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional 40, en el sector del puesto de control policial.

Fueron tareas que formaron parte del mantenimiento de la traza nacional. Mientras duraron los trabajos, hubo señalización preventiva.