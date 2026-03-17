Mejoras en la Ruta 40: Vialidad Nacional intervendrá el tramo Bariloche–El Bolsón con asfalto en caliente

Vialidad Nacional llevará adelante un importante operativo de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Bariloche con El Bolsón, con la colocación de 2.300 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para mejorar las condiciones de circulación.

Ruta Nacional 40: Vialidad colocará asfalto en el tramo Bariloche–El Bolsón

La intervención fue adjudicada a través del sistema COMP.AR y contempla la provisión y aplicación del material en los sectores más deteriorados, mediante trabajos de bacheo profundo y la ejecución de carpetines. Según se informó, las tareas comenzarán una vez que mejoren las condiciones climáticas y se extenderán hasta el inicio de la temporada invernal.

Desde el organismo destacaron que estas acciones responden a relevamientos realizados por el 20.° Distrito Río Negro, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región cordillerana. En paralelo, continúan otras tareas de conservación como bacheo en frío, mantenimiento de banquinas, colocación de cartelería y desmalezamiento.

En simultáneo, Vialidad Nacional avanza con la planificación del operativo invernal. Este lunes 16 de marzo se realizó la apertura de sobres para la licitación del Servicio de Mantenimiento Invernal en un tramo de 105 kilómetros de la Ruta 40, entre el límite con Chubut y el arroyo Torrontegui. El proceso, llevado adelante mediante el sistema CONTRAT.AR, recibió una única oferta de la empresa Hidraco S.A., que ahora será evaluada.

El servicio tiene como finalidad garantizar el despeje de nieve y la ejecución de tareas preventivas y correctivas durante el invierno, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI). Este dispositivo abarca más de 650 kilómetros de rutas nacionales en Río Negro, incluyendo las RN 23, 40 y 1s40, y resulta clave para sostener la conectividad, el turismo, el comercio y el abastecimiento de las localidades durante los meses de condiciones climáticas adversas.



