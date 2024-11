Salieron a caminar y nunca volvieron: 27 años del primer triple crimen en Cipolletti

Un día como hoy, 9 de noviembre pero en 1997 tres amigas salieron a caminar en Cipolletti, pero nunca más volvieron. Dos días más tarde encontraron sus cuerpos asesinados. El caso quedó marcado en la memoria de los vecinos como el «primer triple crimen».

Sus nombres eran Verónica Villar (22), Paula Villar (17) y María Emilia González (24). Verónica estudiaba Agronomía, María Emilia para maestra jardinera pero su sueño era ir a Misiones para cursar la licenciatura en Genética. Paula, que aún no había terminado el colegio secundario, se inclinaba hacia el turismo. María Emilia era mamá de Agustina, de dos años al momento de su muerte.

Esa tarde las tres salieron a caminar en lo que en ese momento delimitaba el casco urbano de la ciudad, Circunvalación y San Luis. Lejos del desarrollo urbanístico que hoy tiene esa zona. Las horas pasaron, la noche cayó y las chicas no volvía. Esto puso en alerta a sus familiares quienes hicieron la denuncia en la Comisaría 79 pero en este momento la indicación era «esperar 48 horas».

Salieron a caminar y nunca volvieron: sin respuesta policial, las familias salieron a buscarlas por Cipolletti

Familiares, vecinos y amigos decidieron salir a buscarlas al no tener una respuesta rápida de la Policía. Recién al día siguiente y por insistencia de la sociedad, comenzaron tímidamente los rastrillajes oficiales en zonas rurales de la ciudad.

Finalmente, el 11 de noviembre, fue un vecino quien encontró los cuerpos: Dante Caballero. Sus cuerpos estaban en la zona de Los Olivillos. Tenían marcas de ataduras y otros maltratos, golpes y heridas de bala.

Primer triple crimen en Cipolletti: el recuerdo del hombre que encontró el cuerpo de Verónica

Dante Caballero, un hombre que no era policía encontró los cuerpos. El día anterior, el muchacho y su pareja salieron a buscar a las chicas, como cientos de ciudadanos que se organizaron voluntariamente. El 11 de noviembre optó por volver con su perra Ámbar. “Le dije a mi señora que iba a seguir buscando porque quedó una parte que no recorrimos. Habremos hecho un kilómetro y la perra se quedó quieta.

«Me llamó la atención, me miraba a mí y luego hacia un sector y no venía. Entonces bajé y ahí vi un cuerpo, pensé que era alguien durmiendo. Me metí con la perra y era una de las chicas. Estaba boca abajo y con las manos atadas en la espalda. Como que le habían tirado unas paladas de tierras. Era Verónica Villar”, recordó.

Los cuerpos de las hermanas González estaban semienterrados a pocos metros de allí. Dante se dirigió rápidamente hasta la Comisaría 69 (hoy 32 sobre calle Mengelle). Seguel no estaba en la unidad, pero sí permanecía mucha gente, especialmente periodistas.

“Había una chica sola a cargo de la comisaría. Muchos escucharon y se armó un despelote tremendo. Hablé por teléfono con Seguel y nos encontramos en las vías y Circunvalación. Atrás mío ya venían muchos vehículos y ya en la radio comenzó a circular que había aparecido un cuerpo”, contó.

Primer triple crimen de Cipolletti: distintas hipótesis y las sospechas de la familia

Una de las primeras hipótesis que se tejieron fue que la policía estaba involucrada en el hecho, también el poder político, pero esas teorías no encontraron consistencia en el proceso de investigación duramente criticado por la sociedad.

En el tortuoso camino que debieron transitar sus familiares y amigos, se elaboraron todo tipo de teorías sobre quienes fueron los responsables de los asesinatos y el móvil que llevó a tan cruel desenlace.

Años más tarde, el caso llegó a juicio y allí se expuso una serie de irregularidades en las que se desarrolló la investigación, en medio de las críticas de la sociedad.

La investigación estuvo plagada de irregularidades. Hubo un juicio y un único condenado, Claudio Kielmasz, quien cumple su sentencia a prisión perpetua en la cárcel de Senillosa. Sin embargo, jamás reveló lo que pasó ese día. Para las familias y gran parte de la sociedad, el crimen aún sigue impune, sostienen que hubo más personas involucradas y que el Poder Judicial no investigó en forma correcta.

Este sábado a las 17 habrá una nueva movilización para pedir justicia por las víctimas del triple crimen en Cipolletti. Será en la plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad.