Sara Akhavan, sobreviviente de la persecución del régimen iraní, compartirá su historia en Cipolletti

La escritora y conferencista iraní Sara Akhavan, sobreviviente de la persecución del régimen iraní, llegará a Cipolletti para compartir su historia en el encuentro Sobrevivientes — Inquebrantables, previsto para el viernes 16 de octubre, a las 17, en el Auditorio del Hotel Casino del Río.

La actividad tendrá a Akhavan como invitada de honor e incluirá la presentación de Inquebrantable, el libro de la diputada nacional por Río Negro Lorena Villaverde. La propuesta es impulsada por Mujeres Fénix, en articulación con la editorial Hojas del Sur y distintos proyectos editoriales.

Un encuentro sobre libertad y reconstrucción

Durante la actividad, Akhavan compartirá su experiencia y su recorrido como escritora y conferencista. El encuentro buscará poner en debate las consecuencias personales y familiares de la persecución, así como el papel de las instituciones democráticas en la protección de las libertades.

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros impulsados por Mujeres Fénix para visibilizar historias de persecución, libertad, reconstrucción y democracia.

En ese marco, el libro Inquebrantable aborda la experiencia personal y política de Villaverde, las consecuencias de la estigmatización y el proceso de recuperación de la propia voz.

La agenda de Sara Akhavan

Antes de su visita a Cipolletti, Akhavan participará de una actividad junto a Lorena Villaverde en el Auditorio del Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Congreso de la Nación

Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.

miércoles 14 de octubre de 2026. Hora: 17.

17. Lugar: Auditorio del Congreso de la Nación.

Auditorio del Congreso de la Nación. Acreditación: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBpnHqvhAfiJJtAbBCPSNARt1J0aN2yqpckXnqb6mw8Ungg/viewform

Cipolletti

Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

viernes 16 de octubre de 2026. Hora: 17.

17. Lugar: Auditorio del Hotel Casino del Río, Ruta Nacional 22, kilómetro 1286.

Auditorio del Hotel Casino del Río, Ruta Nacional 22, kilómetro 1286. Inscripción previa: https://docs.google.com/forms/d/1VeApnglZC3Jea2S_oPCYAbH1ll7NdV_NGUDAy-i-J08/viewform

La actividad en Cipolletti contará con cupos limitados y requerirá inscripción previa.