¿Se destraba el caso Loan? Fijan para febrero la audiencia preliminar donde juzgarán a Laudelina Peña y otros 16 acusados

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 y aún no se esclarece su caso.

El caso que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, suma un nuevo capítulo. El pequeño fue visto por última vez en junio de 2024 y por el hecho hay un total de 17 personas detenidas: siete por relación directa con la causa y otros 10 por otros delitos que rodean a la investigación. En las últimas horas se supo que el Tribunal Oral Federal fijó para el próximo año una audiencia preliminar que podría destrabar el caso.

La primera de varias audiencias preliminares se realizará el próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 en Corrientes. La abogada querellante, María Belén Russo Cornara, lo confirmó a Noticias Argentinas e informó que será un juicio oral que unificará las dos causas que rodean a la investigación por desaparición de Loan.

Las audiencias preliminares están destinadas a la presentación de pedido de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos, sobre esto destacan que la fiscalía podrá presentar un listado de más de 700 personas para declarar.

Cornara destacó: «En el caso hay muchos testigos, y se sabe que varios podrían llegar a declarar lo mismo, por lo que se puede reducir el número para agilizar el proceso».

Unificación de las causas que rodean a la desaparición de Loan Peña

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fue quien dispuso «acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2″. Por esta razón habrá un total de 17 acusados que llegarán a juicio oral por la desaparición de Loan Peña en la localidad de 9 de julio.

Del total de los acusados, siete de los procesados están relacionados directamente con la sustracción y el ocultamiento del pequeño:

Laudelina Peña , tía de Loan

, tía de Loan María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez

y su esposo Bernardino Antonio Benítez

Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi

y su pareja El comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros 10 están acusados de diversos delitos que refieren a manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública. Todas situaciones que se fueron revelando a medida que avanzaba la investigación.

Con información de Noticias Argentinas