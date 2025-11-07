Se prendió fuego el frigorífico de Centenario y hubo riesgo de derrumbe: registraron pérdidas totales

Un grave incendio ocurrió en Centenario este viernes. El frigorífico municipal se prendió fuego y por la intensidad del siniestro hasta hubo riesgo de derrumbe. Registraron pérdidas totales.

El incidente ocurrió esta tarde a la 13.30 en el complejo ubicado en las calles Corrientes y Tierra del Fuego, en el Parque Industrial.

Si bien los motivos del incendio aún están bajo investigación, desde Centenario Digital informaron a través de fuentes del operativo que la estructura de chapa y poliuretano ardió de forma repentina, por lo que el techo empezó a ceder.

Según trascendió en redes sociales, el humo se apreciaba incluso desde lejos. Foto: Gentileza Centenario Digital.

En el lugar se desplegaron cuatro dotaciones de bomberos voluntarios, en colaboración de personal de Defensa Civil y de la Comisaría Quinta.

El subcomandante Patricio Álvarez relató que la temperatura era sofocante apenas intervinieron y que, pese al riesgo de derrumbe, no se lamentaron personas heridas en el operativo.

En el lugar funcionaba el Banco Patagónico de Alimentos, cuyos trabajadores se habían retirado media hora antes por el horario de almuerzo.

Por las llamas, el inmueble registró pérdidas totales y también se perdieron cientos de kilos de alimentos que estaban allí para su distribución. Además, un camión Volkswagen con caja térmica también fue consumido por el fuego.

Robaron un auto a un policía y lo prendieron fuego en Centenario

Este mismo martes también ocurrió otro grave incidente que incluyó robo e incendio de un vehículo en Centenario.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, todo inició por la denuncia de hurto de un Chevrolet Aveo sobre la calle Guatemala.

Cuando efectivos de la Comisaría 52° estaban investigando, fueron alertados sobre un incendio de un vehículo que registraba las mismas características.

A través de información que pudo recopilar la Policía, dos personas se habían bajado del rodado minutos antes y huyeron por la calle Juan XXIII. Los agentes los lograron detener en la intersección de Constituyentes y Alfredo Palacios.

El vehículo en cuestión era propiedad de un efectivo policial y registró daños en un 80% del rodado tras la intervención de bomberos voluntarios para apagar el fuego.