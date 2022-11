Minuto a minuto: así fue el caso de agresión en una escuela secundaria de Roca

Luego de que se viralizaran las imágenes donde golpeó a un alumno, la mamá roquense que defendió a su hijo del bullying habló en una entrevista para Telefé Noticias de Buenos Aires.

«Voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho. La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo», expresó.

