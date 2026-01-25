Seis heridos en un choque frontal en Parque Industrial de Neuquén: el conductor dio 2,4 de alcoholemia

Seis personas resultaron heridas en un choque frontal ocurrido el sábado por la noche, en las calles Conquistadores del Desierto y La Papa, en el Parque Industrial de Neuquén.

El impacto fue entre una Ford Ranchero en la que iban tres personas y un Chevrolet Astra con cinco ocupantes (entre ellos tres niños, de 1, 12 y 13 años)

2,4 de alcoholemia el conductor que protagonizó el choque en Neuquén

El conductor del Astra dio positivo en el test de alcoholemia con 2,4 g/l, indicó el medio Centenario Digital.

Algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Castro Rendón y otros al hospital Heller.

Trabajó en el lugar personal de la comisaría 20, Tránsito Neuquén y bomberos.

Vuelvo en la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura

El sábado sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de Villa La Angostura, producto de un vuelco de un vehículo dos personas fueron trasladadas de forma preventiva al hospital de la localidad cordillerana.

No habría tenido participación otro auto.