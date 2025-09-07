Tragedia en el Alto Valle: cómo avanza la investigación tras hallazgo de los jóvenes desaparecidos entre Huergo y Godoy

Tío y sobrino desaparecidos fueron encontrados sin vida en un canal de riego.

El hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes desaparecidos el sábado pasado mantiene en alerta al Alto Valle. Los cuerpos fueron encontrados en un canal de riego conocido como «Tres Puentes», que cruza bajo la Ruta 22, entre Huergo y Godoy.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los fallecidos son Santiago Martín Obreque, de 20 años, y su tío, Milton David García, de 35. Desde la Fiscalía confirmaron que se realizarán las autopsias correspondientes, y por ahora todo apunta a un posible accidente, aunque aún no se pudo determinar la causa de las muertes.

El operativo policial para recuperar los cuerpos fue complejo, debido al caudal de agua del canal, y requirió la participación de equipos especializados.

En el lugar trabajaron la Policía de Río Negro, la División Criminalística y personal del Ministerio Público Fiscal.

Fueron vistos por última vez tras salir de un boliche en Huergo: la búsqueda terminó con un hallazgo trágico

Los jóvenes habían sido vistos por última vez al salir del boliche Cataleya, en Huergo, alrededor de las 7 de la mañana del sábado. Fuentes policiales señalaron que intentaron encender su moto, pero al no lograrlo continuaron caminando por la avenida principal. Desde entonces, sus familiares y amigos los buscaban intensamente, sin éxito, hasta el trágico hallazgo.