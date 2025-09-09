Tres jóvenes heridos por un fuerte choque contra un poste de luz en Centenario

Tres jóvenes resultaron heridos luego de chocar su Chevrolet Joy contra un poste de luz en Centenario. Ocurrió el lunes por la noche sobre calle Antártida Argentina. Según testigos el vehículo iba a gran velocidad.

A bordo del Chevrolet Joy viajaban tres personas. Según informó Centenario Digital uno de ellos fue trasladado a Neuquén con fracturas en la cadera y golpes en el rostro. Los otros dos ocupantes con lesiones en el brazo y las piernas.

Choque en Centenario: piden reductores de velocidad

El medio de la ciudad comunicó que por el siniestro estuvo interrumpido el acceso hacia el Casco Viejo. Trabajaron efectivos policiales de la Comisaría Quinta, Tránsito Villa Obrera y bomberos. Además un operario del EPEN verificó que el poste no estuviera energizado.

Al frente del punto del choque funciona un instituto de inglés. Desde el sitio pidieron que se coloquen reductores de velocidad y sendas peatonales.

Choque en la Ruta 7 a la altura de Centenario

La madrugada del sábado estuvo marcada por un fuerte choque en la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario. Un auto con tres jóvenes impactó contra un camión en plena curva y dejó a dos acompañantes heridos, que fueron trasladados al hospital Castro Rendón de Neuquén. Afortunadamente, horas más tarde recibieron el alta.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando un Chevrolet Classic que circulaba hacia Centenario perdió el control y terminó golpeando la parte trasera de un camión Volkswagen que iba adelante. Ambos vehículos se desplazaban por el carril externo.