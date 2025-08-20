Un diputado de Chubut protagonizó un vuelco sobre Ruta 3: un carro desprendido obligó una peligrosa maniobra

Un diputado de Chubut protagonizó un fuerte vuelco sobre Ruta 3. El legislador provincial iba hacia Rawson cuando mordió banquina y perdió el control del vehículo tras un movimiento brusco.

El hecho ocurrió este martes a la noche y a bordo del auto iba el diputado Emanuel Fernández (PRO) junto a un asesor.

Según informó El Chubut, Fernández viajaba desde Comodoro Rivadavia hacia Rawson por la ruta nacional y circulaban detrás de un vehículo que remolcaba un carro.

Allí, por razones que aún están en etapa de investigación, el carro se desprendió y obligó al diputado a llevar a cabo una maniobra brusca en plena curva.

Si bien intentó evitar un impacto, el carro terminó golpeando contra el vehículo y ocasionó que posteriormente vuelque.

Cómo están los ocupantes del vuelco sobre Ruta 3

El diputado Fabián Gandón confirmó que tras el vuelco pudo contactarse con su par Fernández y aseguró que él junto a su asesor se encuentran en buen estado.

El diputado Emanuel Fernández (PRO) que protagonizó un vuelco sobre Ruta 3.

El diputado registró algunas contusiones leves y ya está de vuelta en Comodoro Rivadavia. Por su parte, la camioneta sufrió severos daños.