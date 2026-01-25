Un hombre de Corrientes murió en una playa privada de El Chocón tras rescatar a su hijo que se ahogaba

Un hombre murió en una playa privada de El Chocón en Río Negro este sábado. La víctima era de Corrientes y perdió la vida luego de rescatar a su hijo de 9 años que se estaba ahogando en el agua.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO a través de fuentes judiciales y policiales rionegrinas, el hecho ocurrió después de las 17 en Pueblo Blanco, en un sector que cobran a los bañistas para meterse al lago.

Allí, una familia de Corrientes que está pasando sus vacaciones en la región estaba pasando la tarde en en el sector cuando uno de los integrantes de 9 años que se estaba bañando empezó a tener problemas en el agua.

Inmediatamente, el papá del joven se tiró al lago para poder rescatar a su hijo. Si bien logró ponerlo a salvo, inmediatamente, y por razones que aún se intentan establecer, empezó a ahogarse.

El hombre fue retirado del agua por otro de sus hijos, quien es un profesional de Salud, y una vez en la superficie le realizaron maniobras de RCP.

Una ambulancia del hospital de Villa El Chocón fue convocada al lugar y trasladó al hombre hacia el nosocomio,en donde confirmaron su fallecimiento. En el caso intervino la fiscalía de General Roca a cargo de Marcelo Ramos.

Quién era el hombre que murió en una playa privada de El Chocón

La víctima fue identificada como Óscar Alfredo Blanco, un hombre de Corrientes de 49 años que estaba pasando sus vacaciones en Villa El Chocón.