Incendio en un departamento de Plaza Huincul: una persona fue asistida

Un departamento resultó afectado el sábado en un incendio en Barrio Central de Plaza Huincul. El fuego fue dentro de una habitación. Una persona fue asistida por personal del hospital.

Hubo que solicitar apoyo para apagar el incendio en Plaza Huincul

El hecho ocurrió sobre la calle Julio De Caro y Caminito. Según informaron desde la central de bomberos de Plaza Huincul concurrió al sitio «una dotación de 6 efectivos, quienes constataron que el fuego se desarrollaba dentro de una habitación«. Señalaron que una persona tuvo que ser asistida por personal de salud.

Agregaron que se solicitó «apoyo hídrico en Móvil 21 y un móvil de logística».

Destacaron que «se logró controlar y extinguir el foco ígneo. evitando que se propagué a los dúplex linderos».

Apagaron un incendio y fueron agredidos en Plaza Huincul

Desde la página de facebook del cuartel de la localidad comunicaron también que días atrás hubo un incendio de contenedor en Barrio Mosconi sobre la calle Schreiber.

«Cuando nuestro personal había finalizado las tareas de extinción y se encontraban alistando el vehículo para retornar a la central, fueron víctima de una agresión con piedras. Afortunadamente, ninguno de los bomberos ni el móvil resultaron alcanzados», describieron.