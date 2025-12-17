Vaca Muerta volvió a temblar: cinco sismos en menos de una semana en Rincón de los Sauces, el último fue percibido por los vecinos
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó eventos en cercanías de la localidad petrolera. Anoche se registró uno de magnitud 3,8.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó que volvió a temblar Vaca Muerta. Hubo cinco sismos en cercanías de Rincón de los Sauces entre el 11 y el 16 de diciembre de 2025. Anoche se registró uno de 3,8 de magnitud en escala Richter y fue percibido por algunas personas.
Sismo percibido por vecinos en Rincón de los Sauces
El inpres indicó que el sismo de anoche tuvo su epicentro a 8 kilómetros de profundidad. Se reportó a las 20:32. Fue de intensidad III. Dijo que lo percibieron «algunas personas en reposo».
Dos sismos el martes en Rincón de los Sauces
Un evento anterior hubo el martes por la tarde cerca de Rincón de los Sauces. Fue de magnitud 2,5, según indicó el Inpres.
Fue a 6 kilómetros de profundidad.
Casi 100 sismos en Neuquén durante 2025
Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida recalcaron que en menos de una semana se reportaron 5 sismos registrados a escasos 40 kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces.
Indicaron que en la provincia de Neuquén en lo que va de 2025 ya se reportaron 97 sismos.
Comentarios