Vecino de Centenario necesita una cirugía urgente, pero el hospital no cuenta con insumos

Necesita una operación urgente pero el hospital de Centenario no cuenta con los insumos. Foto: archivo

Un vecino de Centenario atraviesa una enfermedad y le dijeron que necesita de una operación urgente pero el hospital local no cuenta con los insumos para realizarla. Ahora pide ayuda a los vecinos para que su situación llegue a las autoridades provinciales y así recibir el tratamiento que necesita.

A través de una publicación en la red social Facebook, Sergio Esteban Correa, vecino de Centenario, dio a conocer la difícil situación que atraviesa desde mayo del año pasado: convivir con un problema en los riñones por no poder ser operado. En este sentido cuenta que todo comenzó cuando fue internado en mayo de 2022 por tener «cálculos en los riñones» que desencadenó en la necesidad de dos operaciones.

En esa ocasión, Sergio recibió una cirugía donde le colocaron un catéter doble J conectando vejiga y riñón pero rápidamente le comunicaron que debía realizarse otra para lograr eliminar o romper las piedras y así poder extraer el catéter. Sin embargo, hasta la fecha, no pudo recibir esta segunda operación porque en el hospital local le explicaron que no contaban con los insumos, complicando así su situación de salud y su vida diaria debido a los fuertes dolores con los que tiene que convivir.

Sergio, conocido como «El Flaco», es un taxista y camionero reconocido en la ciudad de Centenario y cuenta que por su problema de salud ya no puede salir a trabajar como antes. «Normalmente salgo en el taxi para hacer unos mangos y no quedar en la ruina total, pero todo me cuesta el doble de trabajo que otras personas y tengo deudas, pago un alquiler», explica.

Frente a esta situación y la urgencia en recibir la cirugía, es que Sergio decidió publicar su caso aclarando que no necesita ayuda economica o que le donen, sino que lo ayuden a compartir su caso para hallar una solución. «Necesito que me operen por favor, ya basta hay una vida socioeconómica en juego. Esto ya no da para más, estoy cansado».

«Vivo con morfina para calmar el dolor»

Sergio comenta que su estado parece empeorar día a día, convive con dolores «al punto de casi no poder caminar y llegar casi gritando del dolor al hospital. Es horrible».

Debido a los dolores y a que su cirugía se sigue atrasando, Sergio visita de forma diaria la guardia del hospital local. «No quiero seguir metido en la guardia día por medio o todos los días», dice.

A su vez explica que, para poder calmar el dolor, toma tramadol y morfina en pastillas ya que tienen mayor efecto en él, pero destaca que ya no puede seguir viviendo así y que le resulta necesario que alguna autoridad le de respuestas para poder llevar a cabo la operación que mejorará su estado de salud.

«Fui hasta el hospital Castro Rendón por guardia 3 o 4 veces pero se complica mucho la movilidad hasta allá y al fin de cuentas es exactamente lo mismo: no hay lugar, faltan insumos y accesorios para operar, etc.», concluye.