Visita del papa León XIV: qué dijo Jorge García Cuerva sobre la crisis económica y las heridas de las familias

La multitudinaria misa celebrada este lunes en el Monumento a los Españoles, para celebrar la visita del papa León XIV a Argentina, dejó una fuerte huella de interpelación social, comunitaria y ética en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

El discurso de García Cuerva, pronunciado como anfitrión pastoral ante el papa León XIV, puso palabras claras a la angustia material que golpea los hogares argentinos, agradeciendo la cercanía pontificia como un bálsamo de consuelo ante la adversidad.

Visita del papa León XIV: el discurso completo de Jorge García Cuerva

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, dio la bienvenida al papa León XIV a la Argentina. En su discurso, remarcó que «nuestra alma desborda de emoción, de alegría y de profundo agradecimiento por su presencia, por sus palabras, por su pastoreo«.

Coincidente con sus mensajes más recientes, García Cuerva llevó su mensaje hacia las dificultades que forman parte de la vida cotidiana en Argentina: «La buena noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas, los problemas económicos , la violencia doméstica , los niños, adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como la droga y el juego«.

«Jesús Eucaristía sacia el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo. Y le pedimos que nos despierte la ternura, que nos sensibilice el corazón, para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina«, agregó el arzobispo.

Como conclusión, García Cuerva señaló: «Recibiendo su bendición, nos sentimos enviados y comprometidos a anunciar a Jesús con creatividad y audacia. Una vez más, bienvenido y muchas gracias«, cerró.

Los ejes centrales del discurso de García Cuerva frente al papa León XIV

Durante su intervención litúrgica al pie del altar, el discurso de García Cuerva condensó el sentir de los miles de fieles que desbordaron las calles, dirigiendo palabras de gratitud directa al papa León XIV: