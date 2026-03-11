Violencia verbal y control digital: la UNRN invita a reflexionar sobre los noviazgos adolescentes en Bariloche

«¿Cuáles son las formas de violencia que generalmente percibís?«, es una de las preguntas con la que comienzan las charlas que brinda la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en sus recorridas por las escuelas de Bariloche. Así, se percataron de que los y las adolescentes no detectaban la gravedad de la violencia verbal. Por eso, en el marco del Día de la Mujer, realizarán una charla sobre «Noviazgos no violentos» para promover vínculos saludables.

«Convocamos a esta charla para darle a los estudiantes tips y señales de qué cosas advertir ante estas relaciones violentas», comentó la docente y extensionista de la UNRN, Mariana Savaresse. La propuesta se desarrollará en conjunto con la Comisaría de la Familia con información crucial: cómo radicar una denuncia y los pasos a seguir.

Será este miércoles 11 de marzo a las 17 en el aula B201 de la universidad, ubicada en Anasagasti 1463, Bariloche. «El mensaje fundamental es crear vínculos sólidos y con un gran bienestar. Esperamos que salgamos fortalecidos de la charla», enfatizó Savaresse.

Más control: el impacto de las redes sociales en los noviazgos adolescentes

La idea partió de la experiencia y las conversaciones con estudiantes de Bariloche a través del proyecto de extensión «La palabra también golpea». «Nunca habíamos abarcado la violencia en los noviazgos, cosa que dando charlas en los colegios secundarios era un tema bastante recurrente», señaló la docente.



Allí surgieron algunas conductas violentas que se normalizan dentro de las relaciones, como el control digital. «Esta dependencia tan grande que tienen los jóvenes con los celulares hace que te digan desde qué ropa ponerte hasta con quién tienes que salir», remarcó. Sostuvo que este control excesivo, disfrazado a veces de interés o preocupación, es una de las primeras «banderas rojas».

Esta forma de vincularse, junto a la presión estética que ejercen las redes sociales, «disminuye la autoestima de las mujeres» y contribuye a la proliferación de los trastornos alimentarios en la búsqueda de «cuerpos hiperflacos».

Para Savaresse, «la dinámica con los celulares ha cambiado las relaciones interpersonales de una manera bastante violenta», generando un ambiente donde el control digital es una constante, desde revisar mensajes hasta dictar cómo debe ser la imagen personal.

A través de las encuestas dentro de las escuelas se percataron que de que los jóvenes identifican la violencia física, pero «muy pocas veces dicen que hay violencia en las redes sociales, porque ya está totalmente aceptado que en las redes sociales se puede violentar».

Esta normalización no se limita al entorno digital. La docente advirtió que la violencia verbal se extendió hacia gran parte de la sociedad «con un gobierno que utiliza la palabra para violentar». La docente observó que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada «todo fue peor» con el uso cotidiano de descalificaciones.

La charla fue organizada entre la Universidad de Río Negro y la comisaría de la Mujer. (Foto: Alfredo Leiva).

Frente a esta realidad, la charla busca desandar los mitos del amor romántico. Los «celos», por ejemplo, a menudo se confunden con una prueba de amor, pero también son una «bandera roja».

Por otro lado, se pondrá atención en la «violencia económica» que en los noviazgos adolescentes puede manifestarse con pequeñas sutilezas, clave para detectar patrones futuros. Gestos como cuestionar gastos o retener dinero en salidas son indicios a considerar.

La experta señaló la importancia de visibilizar estas conductas para evitar escaladas de violencia. La participación de la Comisaría de la Familia adquiere un rol fundamental, ya que sus especialistas explicarán los alcances de la Ley 3040 de la provincia de Río Negro, de Protección Integral contra la violencia intrafamiliar.

Se abordarán aspectos prácticos cómo: quién puede realizar una denuncia, cómo llevarla a cabo y los pasos a seguir. «Se puede denunciar un noviazgo violento», recalcó Savaresse. Indicó que no hace falta esperar una agresión física: el hostigamiento, el control o la violencia verbal son motivos suficientes para buscar apoyo legal.

«La palabra también golpea»: el proyecto de la UNRN que busca transformar las relaciones en Bariloche

El proyecto de extensión «La palabra también golpea» surgió antes de la pandemia, fruto de una vinculación con el hospital de Bariloche, según informó Savaresse.

Su propósito inicial fue investigar y diagnosticar la violencia en distintos ámbitos de la ciudad, como el hogar, la educación, el entorno laboral y los medios de comunicación. A partir de esos hallazgos, el equipo diseñó una campaña de comunicación social con afiches que difundieron mensajes de concientización y búsqueda de soluciones.

Tras la pandemia, y ante un notorio aumento de la violencia en establecimientos educativos, el proyecto reorientó su acción. Comenzó a dar charlas en colegios secundarios y, posteriormente, extendió su alcance a niveles primarios y jardines. Para los más chicos, creó el juego «Dados de Emociones». Este recurso lúdico permitió a los niños crear historias, visibilizar aspectos de la violencia y buscar salidas.

«La Palabra también Golpea» integra a docentes y estudiantes de diversas carreras de la UNRN y busca ser un referente en la prevención de la violencia en la comunidad.