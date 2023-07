Vivir al lado del río en Cipolletti: una problemática que se visibilizó a partir del temporal

En las últimas semanas los barrios de Cipolletti aledaños al río vivieron una verdadera pesadilla. A partir del temporal y la crecida del río Neuquén, se inundaron diferentes barrios y muchas personas tuvieron que ser evacuadas por sus propios medios. La mayoría de los vecinos decidieron permanecer en el lugar para proteger sus pertenencias de la inseguridad.

Uno de los barrios que padeció esta difícil situación se encuentra en Cuatro Esquinas, a raíz de la crecida los vecinos padecieron la inundación de sus viviendas pero decidieron permanecer en el lugar, organizados para proteger sus pertenencias.

Claudia, una vecina explicó que la problemática aún está presente, «todavía tenemos agua en la calle, volver a nuestras casas fue una alegría enorme pero nos avisaron de Protección Civil que podemos tener una inundación por el Río Limay«, explicó.

Describió que se organizaron con los vecinos para trabajar en el lugar y disminuir la posibilidad de perdidas a causa del caudal del río. «Nos trajeron calcáreo pero no teníamos maquina así que conseguimos una retro y tapamos el rio, el problema es la chacra que nos entra agua», describió.

Además contextualizó que esta problemática no es nueva en la zona, familiares y vecinos ya padecieron una situación similar en el lugar. «Hace 6 años que vivo acá pero hay gente que vive hace mucho, en el 89 estuvieron tres meses viviendo más arriba de donde se encontraban las viviendas. Mi suegro vive hace 20 años y se crió ahí, él padeció lo que fue esa crecida tan grande y ahora lo estamos viviendo otra vez«, comentó Claudia.

En relación a los pronósticos climáticos que se avecinan, explicó que «esta semana vamos a tener una crecida muy grande, nos han dejado abandonados desde el municipio«, lamentó.

Cómo conviven las familias en esta situación

Describió que en su domicilio conviven cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, y solo cuentan con el servicio de luz. «Somos cuatro en casa, lo único que tenemos es luz, tenemos agua de pozo y no tenemos gas«, aseguró.

Para proteger sus pertenencias debieron subirlas al techo de las viviendas. Foto: Florencia Salto.

Según detalló Claudia, tiene dos hijos adolescentes a los que esta problemática afectó de lleno y visibiliza la grave situación que se vive en la zona. «Mis hijos son adolescentes, uno tiene 12 y el otro tiene 15 años, ambos sufren mucho porque no saben si van a volver a tener lo que tenemos«, lamentó.

Explicó que la mayoría de las personas que tienen hijos en el barrio, decidieron evacuarlos a los domicilios de familiares y allegados, lejos de la inundación que padecen.

«Los más chicos los llevamos a otras casas de familiares. Mis nenes los mandé a Neuquén porque no sabemos que puede pasar», comentó. Y aseguró que al no contar con otras posibilidades, debe quedarse en su domicilio a la espera de que pase la situación: «Gracias a Dios hay familias que saben donde ir pero yo estoy acá«.

Y explicó que «por parte de mi marido evacuamos todos los familiares que pudimos del barrio».

Permanecer, a pesar de las inundaciones, por miedo a la inseguridad en la zona

Con respecto a su estadía en el barrio a pesar de las inundaciones, Claudia al igual que otros vecinos de zonas aledañas, aseguró que «no nos quisimos ir del lugar por los robos«.

«Como barrio nos quedamos en la calle porque nos quedaba muy lejos irnos a los lugares de evacuación, solicitamos la Capilla de Cuatro Esquinas para poder albergarnos o cocinar, pero nos dijeron que nos nos podían dar el lugar. El tema es que también andaba gente que no conocemos por el barrio«, explicó la vecina de Cuatro Esquinas.

Agregó que en los últimos días han visto personas ajenas al barrio por lo que decidieron no retirarse por temor a los robos. «Hay gente alrededor, no estamos para que nos vengan a robar lo poco que tenemos, estamos esperando una crecida del río, según nos dijeron la semana que viene otra pero no nos podemos ir, hay gente que no tiene donde ir a parar«, describió.

Hasta el momento, Claudia describió que las inundaciones generaron otros problemas en el lugar, «cayeron árboles y se partió una casa a la mitad. También se nos cayó un poste de luz y nos cortaron el alumbrado, recién esta semana fueron a solucionarlo«, describió.

Además detalló cómo conviven en esta situación para intentar salvar la mayor cantidad de sus pertenencias: «La semana pasada tuve un carro con mis muebles acá afuera en la calle, somos unas 50 personas que estuvimos todos en la calle«.

También explicó que recibieron llamados desde Servicios Públicos: «nos llamaron para mandar una máquina pero tratamos de sobrellevarlo organizados entre nosotros«.

Esta semana el agua volvió a ingresar a Cuatro Esquinas

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) habían las nuevas crecidas serán ocasionadas en virtud de una mayor generación de energía requerida en la central El Chocón, por parte del organismo encargado del despacho eléctrico. En consecuencia, el caudal del río Limay se incrementará aguas abajo de Arroyito.

Explicaron que el sector que podría verse más afectado se encuentra en Cipolletti y comprende el barrio María Elvira, isla Jordán y las zonas aledañas. Desde el organismo solicitaron que los vecinos que puedan estar sobre la línea de inundación tomen los recaudos pertinentes para evitar daños mayores.

Esta semana, el municipio de Cipolletti informó que volvieron a registrar la presencia de agua en el barrio Cuatro Esquinas. Por el momento ha llegado a los patios de los hogares, pero temen que vuelva a ingresar a los domicilios.

Solicitaron que quienes viven sobre la costa del río Neuquén tomen los recaudos pertinentes y estén atentos a la crecida. En caso de ser necesario recomendaron trasladar a lugares seguros los bienes y mascotas.

La titular del área de Desarrollo Humano y Promoción comunitaria, Viviana Pereyra explicó que desde la semana pasada se están reuniendo con el Comité de Emergencia para prepararse para las tareas que se deben realizar.

Explicaron que el incremento se debe a una mayor generación requerida por parte del Organismo Encargado del Despacho Eléctrico. Frente a este panorama los municipios se preparan para asistir a los barrios afectados.