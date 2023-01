La anécdota de Obama, la pasión por el chocolate y el guiño al turismo que dejó el embajador de EEUU en Bariloche

Bariloche, el chocolate, el helado y la cerveza artesanal. Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina recorrió de manera intensa Bariloche en una visita oficial que se mostró maravillado con el destino, al punto que alentó a que el turismo norteamericano llegue a la Patagonia para conocerlo. “Es una ciudad realmente hermosa”, sintetizó.

“Bariloche es una gran oportunidad turística para los ciudadanos estadounidenses”, afirmó el embajador.

Chocolate en rama, ositos de chocolate rellenos de dulce de leche y frambuesas heladas con chocolate blanco y negro. Simplemente NO PUEDO elegir uno solo, son tan buenos que deberían ser ilegales! ¿Qué otros chocolates debería probar? pic.twitter.com/n30l0LmZe0 — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) January 22, 2023

Explicó que el destino interesa “en primer lugar porque es un lugar realmente bellísimo, y además por el tipo de cambio, con el dólar es mucho más económico viajar a la Argentina que ir a Europa o cualquier otra parte del mundo”.

Stanley recordó que el expresidente Barack Obama visitó la ciudad en 2016 cuando aún estaba al frente del Gobierno de Estados Unidos y relató aquella experiencia que lo hizo viajar a Bariloche un año más tarde, en modo turista.

“Lamentablemente (Obama) estuvo solo parte de un día y lo lamentó porque quería jugar al golf en Bariloche, pero quedó maravillado con lo que vio”, dijo Stanley a RÍO NEGRO y agregó: “Cuando yo vine en 2017 quise imitar el viaje que hizo Obama, me tomé el barco que va al Bosque de los Arrayanes. En el barco de hecho hay una foto de Obama y yo me saqué una selfie con la foto de Obama y se la mandé”, relató entre risas el embajador que es amigo personal del expresidente.

Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, caminó por el centro de Bariloche en su visita oficial. Foto: Chino Leiva

El barco que mencionó es el Modesta Victoria, el emblemático catamarán del lago Nahuel Huapi, que fue botado al espejo de agua de Bariloche en 1938 y que hoy conserva su esplendor y continúa realizando la excursión a la isla Victoria y el Bosque de los Arrayanes desde el Puerto Pañuelo.

En aquel viaje del expresidente Obama junto a su esposa Michelle, el mandatario navegó el lago en el histórico catamarán y dejó autografiado el libro de visitas: “Bariloche es un verdadero tesoro de la Argentina”, escribió.

Para Stanley, aquel viaje a Bariloche de turista tiene otros gratos recuerdos porque fue aquí donde probó por primera vez el mate que le pidió a un hombre que en la embarcación estaba bebiendo la infusión. Aseguró que le gustó aunque no toma tanto mate actualmente.

De esas vacaciones, Stanley también recuerda que se alojó en otra joya de la historia de Bariloche. “Estoy un poco enojado conmigo mismo porque estuve en 2017 y me alojé en el hotel Llao Llao, como fuimos por una circunvalación nunca me enteré de lo linda que era la ciudad y cuando llegamos ahora me enojé y me dije cómo puede ser que me perdí esta belleza. Es una ciudad realmente hermosa”, afirmó en diálogo con este diario.

La degustación de chocolates

También el embajador se mostró como un fanático de los chocolates artesanales, al punto que realizó una degustación y posteó un divertido video en sus redes sociales. En el centro de la ciudad, visitó las chocolaterías Rapa Nui y Mamushka y contó que cada vez que recibe a invitados estadounidenses les ofrece chocolate de Bariloche “y advertimos el peligro de adicción al chocolate”.

El embajador de Estados Unidos entregó pelotas de fútbol a niños del merendero Los Corazones de Beatriz. Foto: Gentileza

“Es el mejor chocolate que probé en mi vida”, enfatizó y también dijo: “el chocolate y el helado son una locura… el Franui también”.

En el video Stanley prueba chocolate en rama, ositos de chocolate con dulce de leche y Franui (frambuesas cubiertas de chocolate) y pide que Bariloche sea la Capital del Chocolate no solo de Argentina sino también de América Latina y del Hemisferio Occidental.

En su intensa agenda, la degustación de chocolates no estaba prevista pero su interés motivó a toda la comitiva de seguridad a seguirlo por la calle Mitre. También probó cerveza artesanal y almorzó con becarios estadounidenses en la conocida cervecería Manush y asistió una noche a la microcervecería Patagonia, en el Circuito Chico de Bariloche.

Foto, frambuesas callejeras y lago

Además, fuera de agenda, cuando regresaba de su visita formal a Invap, hizo detener la comitiva en las nuevas letras de Bariloche en el este de la ciudad, frente al barrio Las Victorias, donde se tomó una fotografía junto a su esposa, y ya que estaba a unos pasos, probó frambuesas de un puesto de venta callejero de esa misma zona.

El embajador estadounidense entregó monedas a los policías y agentes de seguridad que lo acompañaron en su visita oficial a Bariloche. Foto: Chino Leiva

En el centro, tras la visita al diario RÍO NEGRO, el embajador caminó hacia la costanera para apreciar de cerca el lago Nahuel Huapi y allí realizó una actividad tradicional que hace en cada viaje, con la entrega de monedas con el sello de Estados Unidos a los policías y agentes de seguridad locales que lo acompañaron en su estadía oficial. La última actividad fue con una misión solidaria y donó pelotas de fútbol a niños del merendero Los Corazones de Beatriz.

La visita oficial a Bariloche estuvo enmarcada en un compromiso del embajador Stanley de recorrer todas las provincias del país.

“Cuando el presidente me designó como embajador yo miré el certificado y decía embajador en Argentina, no en Buenos Aires, entonces me comprometí a visitar las 23 provincias en 24 meses y estoy encaminado, quizá me lleve 25 meses, pero ya tenemos todo plaificado”, relató y dijo ser “el mejor ganador en todo esto. Todas las provincias son muy distintas la una de la otra y magníficas. Hasta ahora me han encantado todas las provincias que visité”, dijo.

De la Patagonia ya estuvo en Neuquén y en Chubut.

Stanley, su esposa y los agentes de seguridad que lo acompañaron en su visita a Bariloche. Foto: Chino Leiva