Vuelco en la Ruta 237: un menor debió ser trasladado en helicóptero a Bariloche

Un serio accidente vial ocurrió esta tarde sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1593, en la zona conocida como Rincón de Creide. Un Fiat Uno blanco volcó violentamente y, según información extraoficial, en el vehículo viajaban dos adultos y un menor.

Un menor debió ser trasladado en helicóptero a Bariloche por un grave vuelco en la Ruta Nacional 237

El menor resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia en helicóptero hacia un centro médico de San Carlos de Bariloche, donde permanece internado.

En tanto, al menos uno de los adultos habría quedado atrapado dentro del vehículo, en estado grave, lo que requirió la intervención de Bomberos Voluntarios y personal especializado para las tareas de rescate.

Equipos de emergencias, personal policial y agentes de seguridad vial trabajaron en el lugar durante varias horas para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito. Debido al operativo, la circulación estuvo seriamente afectada hasta las 20.

Desde Vialidad Nacional recomendaron extremar la precaución al transitar por la zona, especialmente por la presencia de serranías, curvas y la alta afluencia de vehículos en horarios de la tarde.