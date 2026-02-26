Vuelco en la Ruta 237 de Neuquén: un conductor fue hospitalizado tras perder el control del auto
Un siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 1474, cerca de Piedra del Águila. El conductor de un Renault Clio fue asistido por una ambulancia y trasladado al hospital local.
Un auto volcó fuertemente este jueves por el mediodía en la Ruta Nacional 237, cerca de Piedra del Águila. Debido a las lesiones, el conductor fue derivado al hospital local. El hecho ocurrió cerca de las 13.
Los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron sobre la dinámica del choque: “el vehículo habría perdido el control, despistando hacia la banquina y saliendo de la cinta asfáltica, descendiendo por una pendiente hasta quedar detenido entre la vegetación existente en el sector”.
Qué pasó en la Ruta Nacional 237 y cómo fue el operativo de emergencia
El impacto provocó la activación de los airbags. A causa del choque, el herido fue trasladado al hospital para una evaluación y control médico.
En el lugar, los bomberos informaron que se realizaron tareas de prevención y seguridad hasta normalizar la situación.
Las causas que desencadenaron el accidente son investigadas. Los bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar junto a personal de la División Tránsito y trabajadores de Salud.
