Tarifas: vuelve el prorrateo del invierno y se mantiene la zona patagónica

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, brindó una serie de precisiones sobre cómo será la política de tarifas del gas que aplicará el gobierno a partir de diciembre cuando finalice el congelamiento.

En lo que hace a los usuarios de la Patagonia, La Pampa, el departamento del Malargüe y la Puna, Martínez dio buenas noticias dado que en diálogo con Energía On aseguró que “queremos mantener el esquema de la zona patagónica porque tiene que ver con una cuestión climática”.

El beneficio en cuestión, que es solventado a través de un fondo fiduciario financiado por todos los usuarios del sistema de gas en redes, alcanza hoy a una reducción del 50% en la tarifa que abonan los usuarios residenciales.

Pero de acuerdo al esquema de quita de subsidios que a aplicó el gobierno de Mauricio Macri, ese beneficio estaba previsto que fuera completamente eliminado en 2022, disparando las facturas en la zona más fría del país en donde es necesario contar con calefacción durante al menos medio año.

Junto a esta definición Martínez advirtió que para el conjunto de los usuarios de gas del país volverá el sistema de prorrateo de las facturas de invierno.

En ese sentido, el titular de Energía de la Nación, explicó que “este año se vieron facturas muy altas en el invierno porque no se hizo el prorrateo en realidad como se hizo el año pasado, por lo que el año que viene vamos a volver a un esquema de prorratear los picos de consumo a lo largo del año”.

El sistema en cuestión consiste en morigerar el impacto que tienen las facturas de los meses de invierno, haciendo que el pago sea menor y que esa diferencia se abone una vez comenzada la temporada cálida que es cuando los consumos disminuyen sensiblemente.

Aumentos por sector y fomento de la industria

Tras la finalización del plazo de congelamiento que se dispuso por ley se dará inicio a un proceso en el que si bien se revisarán las tarifas, Martínez advirtió que “la decisión va a estar en diciembre pero en línea con la capacidad de pago de la gente”.

“Tenemos que buscar un esquema de pago equilibrado donde el que pueda hacer frente al pago de la energía lo vaya pagando y aquel que es más vulnerable, que es un 40%, podamos subsidiarlo de manera más eficiente. En el medio queda un grupo donde buscamos que la tarifa no cambie porcentualmente en sus ingresos que vaya paralela al nivel de sus ingresos”, indicó Martínez.

Y detalló que “independientemente de los cambios está calculado mantener constante a 2,30 dólares el valor, independientemente de los cambios”.

En tanto que en lo que hace a los sectores comercial e industrial Martínez aseguró que “la mayoría de los comercios e industrias entrarán en el sector medio, pero trabajaremos con el subsidio a los grandes usuarios”.

Para esto explicó que “quiero que planifiquemos mejor, a través del Consejo Federal, qué actividades considera cada provincia que deberían promocionarse para que sea algo más específico y no general, porque, si bien ahora no es el momento, pero no es lo mismo subsidiar a una fábrica que a una hotel cinco estrellas”.