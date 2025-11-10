SUSCRIBITE
Fotografía: Cuáles son las tres mejores cámaras para comenzar y capturar el verano 2026

Canon, Nikon y Sony lideran la lista de opciones ideales para quienes buscan registrar sus vacaciones sin gastar una fortuna.

Por Redacción

Cámaras de fotografía.

Con la llegada de la temporada de verano 2026, muchos argentinos empiezan a buscar la cámara ideal para registrar viajes, paisajes y momentos en familia. En un mercado dominado por los smartphones, las cámaras mirrorless siguen destacándose por su calidad de imagen, versatilidad y rendimiento. Según una guía actualizada de 2025, tres modelos se posicionan como los mejores en relación precio-calidad: la Canon EOS R50 V, la Nikon Z50 II y la Sony Alpha a6000.

Antes de elegir un modelo, los expertos recomiendan considerar aspectos clave como el tamaño del sensor —fundamental para obtener fotos más nítidas y luminosas—, la compatibilidad con lentes intercambiables, el sistema de enfoque automático y la autonomía de la batería, especialmente si se planean largas jornadas al aire libre. También es importante que la cámara sea liviana y fácil de transportar, un punto decisivo para las vacaciones.

Las tres mejores cámaras para comenzar en la fotografía y capturar el verano 2026

  • Canon EOS R50 V

Compacta, moderna y con un sensor APS-C de alto rendimiento, la Canon EOS R50 V se presenta como una de las mejores opciones para viajeros y creadores de contenido. Su versatilidad permite obtener excelentes resultados tanto en fotografía como en video, ideal para quienes desean capturar paisajes o realizar vlogs. Su precio ronda los 1.590.000 pesos argentinos, lo que la ubica dentro de la gama media con un notable balance entre prestaciones y costo.

  • Nikon Z50 II

En un rango similar, la Nikon Z50 II ofrece un equilibrio perfecto entre calidad profesional y facilidad de uso. Es una cámara mirrorless de gama media, también con sensor APS-C, y destaca por su velocidad de enfoque y calidad de imagen. Su precio aproximado es de 1.660.000 pesos, y es ideal para quienes buscan una herramienta sólida para fotografía de naturaleza, retratos o viajes.

  • Sony Alpha a6000

Aunque es un modelo con varios años en el mercado, la Sony Alpha a6000 continúa siendo una de las preferidas por su fiabilidad y precio accesible —en torno a los 1.610.000 pesos—. Ligera, intuitiva y con una calidad superior a la de cualquier smartphone, es una excelente opción para quienes quieren iniciarse en la fotografía o buscan una cámara secundaria para el verano.

En definitiva, tanto Canon como Nikon y Sony ofrecen opciones que combinan rendimiento, portabilidad y buena relación costo-beneficio. Para quienes planean disfrutar de la temporada estival con fotos y videos de alta calidad, cualquiera de estos modelos representa una inversión segura para conservar los mejores recuerdos del verano 2025/26.


