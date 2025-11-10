Fotografía: Cuáles son las tres mejores cámaras para comenzar y capturar el verano 2026

Con la llegada de la temporada de verano 2026, muchos argentinos empiezan a buscar la cámara ideal para registrar viajes, paisajes y momentos en familia. En un mercado dominado por los smartphones, las cámaras mirrorless siguen destacándose por su calidad de imagen, versatilidad y rendimiento. Según una guía actualizada de 2025, tres modelos se posicionan como los mejores en relación precio-calidad: la Canon EOS R50 V, la Nikon Z50 II y la Sony Alpha a6000.

Antes de elegir un modelo, los expertos recomiendan considerar aspectos clave como el tamaño del sensor —fundamental para obtener fotos más nítidas y luminosas—, la compatibilidad con lentes intercambiables, el sistema de enfoque automático y la autonomía de la batería, especialmente si se planean largas jornadas al aire libre. También es importante que la cámara sea liviana y fácil de transportar, un punto decisivo para las vacaciones.

Las tres mejores cámaras para comenzar en la fotografía y capturar el verano 2026

Canon EOS R50 V

Compacta, moderna y con un sensor APS-C de alto rendimiento, la Canon EOS R50 V se presenta como una de las mejores opciones para viajeros y creadores de contenido. Su versatilidad permite obtener excelentes resultados tanto en fotografía como en video, ideal para quienes desean capturar paisajes o realizar vlogs. Su precio ronda los 1.590.000 pesos argentinos, lo que la ubica dentro de la gama media con un notable balance entre prestaciones y costo.

Nikon Z50 II

En un rango similar, la Nikon Z50 II ofrece un equilibrio perfecto entre calidad profesional y facilidad de uso. Es una cámara mirrorless de gama media, también con sensor APS-C, y destaca por su velocidad de enfoque y calidad de imagen. Su precio aproximado es de 1.660.000 pesos, y es ideal para quienes buscan una herramienta sólida para fotografía de naturaleza, retratos o viajes.

Sony Alpha a6000

Aunque es un modelo con varios años en el mercado, la Sony Alpha a6000 continúa siendo una de las preferidas por su fiabilidad y precio accesible —en torno a los 1.610.000 pesos—. Ligera, intuitiva y con una calidad superior a la de cualquier smartphone, es una excelente opción para quienes quieren iniciarse en la fotografía o buscan una cámara secundaria para el verano.

En definitiva, tanto Canon como Nikon y Sony ofrecen opciones que combinan rendimiento, portabilidad y buena relación costo-beneficio. Para quienes planean disfrutar de la temporada estival con fotos y videos de alta calidad, cualquiera de estos modelos representa una inversión segura para conservar los mejores recuerdos del verano 2025/26.