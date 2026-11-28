El problema no siempre es la falta de organización. Tener una agenda completa, una lista de pendientes y recordatorios para cada actividad no garantiza que las tareas se concreten. En ocasiones, el exceso de opciones termina convirtiéndose en un obstáculo: decidir por dónde empezar puede consumir tanta energía que la actividad vuelve a postergarse. Sobre esa dificultad cotidiana, Gonzalo Chiaradia, de 21 años, desarrolló NOW, una aplicación que busca combatir la procrastinación a partir de una premisa: concentrarse en una sola cosa a la vez.

NOW, la aplicación que busca vencer la postergación

La idea surgió de una experiencia personal. “Tenía todo anotado en mil lados y aun así no arrancaba nada. Me di cuenta de que el problema no era organizarme, porque organizado estaba. El problema era empezar”, contó. Frente a una lista de 20 tareas, explicó que elegir cuál abordar primero puede resultar agotador y terminar desplazando la atención hacia el celular.

La propuesta de NOW intenta resolver ese punto. A diferencia de las aplicaciones tradicionales de productividad, que presentan todos los pendientes en una misma pantalla, la herramienta permite cargar las actividades de manera libre y muestra una sola tarea para realizar en el momento. La intención es reducir la cantidad de decisiones que debe tomar el usuario y facilitar el inicio de una actividad.

“Mostrar una sola cosa es quitarle al usuario la decisión de encima, que es lo que más traba”, explicó Gonzalo. La aplicación también incorpora funciones para limitar las distracciones. En su versión para iPhone, permite bloquear el acceso a otras plataformas, como Instagram y TikTok, mientras se realizan las tareas. De esa manera, busca evitar que una interrupción termine desplazando el objetivo inicial.

El desarrollo fue un trabajo individual. Gonzalo construyó desde cero las aplicaciones para iPhone y Android, la versión web, el servidor y hasta el diseño de Uno, la mascota que acompaña la experiencia. Para financiar el proyecto utilizó sus propios ahorros y no recurrió a inversores.

Según relató, el mayor desafío no estuvo necesariamente en la programación, sino en encontrar el equilibrio entre las funcionalidades y la sencillez. Decidir qué incorporar y qué dejar afuera fue una parte central del proceso para evitar que la herramienta terminara reproduciendo la complejidad que buscaba resolver.

No busca retener

La filosofía detrás de NOW también plantea una mirada sobre el vínculo entre tecnología y atención. En un entorno digital en el que muchas aplicaciones utilizan notificaciones, recompensas y mecanismos de permanencia para mantener conectados a sus usuarios, Gonzalo busca una lógica diferente.

“Me interesa que la tecnología te ayude a concentrarte y no que te robe la atención”, sostuvo. Por eso, NOW no utiliza rachas, no reprende a quienes dejan tareas pendientes ni busca generar culpa. Tampoco incentiva a continuar utilizándola durante la noche. La idea es que cada persona determine cuánto tiempo necesita la aplicación para ponerse en marcha y después pueda dejarla.

NOW ya está disponible de manera gratuita para dispositivos iPhone y Android y superó las 9 mil descargas, principalmente a partir de su difusión en TikTok. Además, Gonzalo acaba de publicar una nueva versión que incorpora mejoras. La aplicación cuenta también con una modalidad Plus opcional para quienes quieran acceder a beneficios adicionales.

Los próximos pasos apuntan a continuar el desarrollo a partir de los pedidos y sugerencias de los usuarios y ampliar su alcance. Entre los públicos que busca alcanzar están los estudiantes y las personas que deben compatibilizar distintas actividades y responsabilidades durante el día.

Para Gonzalo, el desafío no pasa solamente por ofrecer otra herramienta para ordenar pendientes, sino por cambiar la manera de enfrentarlos. En lugar de sumar más listas y recordatorios, NOW apuesta a reducir las opciones para facilitar una acción concreta: empezar.