ANSES diciembre 2026: cuánto cobrarán jubilados y pensionados con el aumento, el bono y el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,2% en diciembre 2026 sobre el universo de jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las prestaciones familiares del sistema SUAF, en cumplimiento estricto de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024 y la Ley 27.160.

El porcentaje surge de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que difundió este jueves 12 de noviembre 2026 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), registro que, además de impulsar los haberes mensuales por encima de las proyecciones previas del mercado, eleva automáticamente la base de cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), consolidando un ingreso bruto superior a los $750.894 para quienes cobran la jubilación mínima.

Jubilaciones y pensiones ANSES diciembre 2026: montos con el aumento del 2,2%, el bono y el medio aguinaldo

La liquidación de fin de año integrará tres componentes simultáneos para los sectores de menores ingresos, manteniendo el carácter no remunerativo del refuerzo extraordinario de $70.000 (el cual queda excluido del cómputo semestral del aguinaldo):

Jubilación mínima garantizada : el haber base mensual asciende a $453.929,95 brutos; al incorporarse un medio aguinaldo de $226.964,97 y el bono extraordinario completo de $70.000 , el ingreso bruto acumulado alcanza los $750.894,92 (previo a las retenciones asistenciales de PAMI ).

: el haber base mensual asciende a $453.929,95 brutos; al incorporarse un medio de $226.964,97 y el , el ingreso bruto acumulado alcanza los $750.894,92 (previo a las retenciones asistenciales de ). Jubilación máxima del régimen general : el tope previsional se eleva a $3.054.518,67 mensuales, sumando un medio aguinaldo de $1.527.259,33, lo que totaliza una liquidación bruta de $4.581.778,00 sin percepción de bono adicional.

: el tope previsional se eleva a $3.054.518,67 mensuales, sumando un medio aguinaldo de $1.527.259,33, lo que totaliza una liquidación bruta de $4.581.778,00 sin percepción de bono adicional. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : equivalente al 80% de la mínima, sube a $363.143,96 de haber mensual, más $181.571,98 de aguinaldo y $70.000 de bono , logrando un total bruto de $614.715,94.

: equivalente al 80% de la mínima, sube a $363.143,96 de haber mensual, más $181.571,98 de y $70.000 de , logrando un total bruto de $614.715,94. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : calculadas al 70% del piso previsional, fijan un haber mensual de $317.750,96, un medio aguinaldo de $158.875,48 y el bono de $70.000 , totalizando $546.626,44 brutos (sujetos al descuento de Incluir Salud).

: calculadas al 70% del piso previsional, fijan un haber mensual de $317.750,96, un medio aguinaldo de $158.875,48 y el , totalizando $546.626,44 brutos (sujetos al descuento de Incluir Salud). PNC para Madres de Siete Hijos: equiparada legalmente a la jubilación mínima, percibirá los mismos $750.894,92 brutos globales, más la acreditación independiente de la Tarjeta Alimentar cuando correspondiera.

ANSES: ¿cuánto cobro en diciembre 2026, según la prestación?

Prestación

ANSES Haber mensual (2,2%) Medio aguinaldo (50%) Bono extraordinario Total bruto en diciembre Jubilación mínima $453.929,95 $226.964,97 $70.000,00 $750.894,92 PNC Madres de 7 Hijos $453.929,95 $226.964,97 $70.000,00 $750.894,92 PUAM (80% mínima) $363.143,96 $181.571,98 $70.000,00 $614.715,94 PNC Invalidez y Vejez (70%) $317.750,96 $158.875,48 $70.000,00 $546.626,44 Jubilación máxima $3.054.518,67 $1.527.259,33 Sin bono $4.581.778,00

Asignación Universal por Hijo y SUAF: nuevas escalas ANSES tras el dato del INDEC

Las asignaciones familiares y universales percibirán la misma actualización automática del 2,2%, aunque no liquidan Sueldo Anual Complementario por tratarse de prestaciones no contributivas ni salariales: