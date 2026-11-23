En el onceavo fin de semana largo del 2026, Bariloche logró un 85% de ocupación hotelera y recibió cerca de 50 vuelos. Además del turismo tradicional, la ciudad fue sede de una de las carreras de trail running más importantes del calendario, que movilizó a más de 4.000 corredores de distintas provincias y nacionalidades.

«Fue la apertura de las carreras de trail y de toda la actividad relacionada con el turismo de aventura, de mayor o menor complejidad. Desde el de competencia hasta el recreativo», señaló a Diario RÍO NEGRO Eric Guzmán, secretario de Turismo de Bariloche.

Según datos de la Secretaria de Turismo, eran 49 los vuelos programados para este fin de semana largo, en los que llegaron turistas nacionales e internacionales a visitar la ciudad y sus atracciones. La proyeccion, según reservas y cantidad de vuelos, fue de unos 20 mil turistas.

Con un clima templado y ventoso, Bariloche recibió a un 70% de turismo nacional, 13% de países limítrofes y un 17% de otras partes del mundo.

Además de las actividades y excursiones clásicas, este fin de semana largo estuvo atravesado por el gran evento deportivo que abrió el calendario de carreras en la región. La Patagonia Bariloche by UTMB movió un total de 4.500 corredores, que se alojaron en la ciudad. «La carrera ayudó mucho», señaló Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche.

Guzmán coincidió en que «sin dudas la carrera movió gente», y remarcó que se viene un verano con más eventos deportivos y de aventura. El próximo fin de semana largo, en el que se celebra el Día de la Virgen, coincide con la carrera El Cruce, que se desarrollará a partir del 5 de diciembre desde el cerro Catedral.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en lo que va del año, teniendo en cuenta los nueve feriados oficiales, se movilizaron más de 14 millones de turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Bariloche llegó al 85% de ocupación en sus establecimientos hoteleros este fin de semana largo de noviembre. Foto: Archivo.

Las reservas de último momento siguen siendo la modalidad más frecuente, siguiendo la tendencia de una planificación de viaje más flexible. Esta modalidad favorece las escapadas espontáneas y los viajes de corta distancia.

Dentro de la provincia de Río Negro y también en comparación con otros destinos de montaña, Bariloche lideró la lista de ciudades en cuanto al porcentaje de ocupación. Según informó la CAME «las competencias deportivas tuvieron un papel destacado en los destinos patagónicos» y de esa manera «contribuyeron a extender el movimiento turístico más allá de los atractivos tradicionales de naturaleza».

Además de la UTMB, se desarrolló el Gran Fondo Siete Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, y la competencia Epic en Ushuaia, que contó con más de 300 atletas.