Baguette francesa casera: la receta fácil que se prepara en 5 minutos y se volvió viral

La baguette francesa es uno de los panes más emblemáticos del mundo. Su corteza crocante y su interior aireado la convierten en una opción ideal para acompañar comidas, preparar sándwiches o disfrutar con manteca y queso. Si bien se cree que hacer este pan en casa es complicado, existe una versión rápida y práctica que se volvió viral en redes sociales por su simplicidad.

La clave de esta receta está en una masa que se prepara en apenas cinco minutos, sin amasado intensivo y con un largo tiempo de reposo que permite desarrollar el sabor y la textura característica del pan.

Baguette francesa casera: qué ingredientes lleva

Para preparar cuatro baguettes medianas se necesitan pocos ingredientes:

950 gramos de harina de trigo

1 sobre de levadura en polvo

1 pizca de sal

730 mililitros de agua tibia

Cobertura opcional:

Manteca

Queso parmesano

Aceite de oliva

Romero

Sal gruesa

Cómo preparar baguette francesa casera paso a paso

En un bol grande colocar la harina, la levadura y la sal. Agregar el agua tibia y mezclar con el mango de una cuchara o espátula hasta integrar los ingredientes. Tapar el recipiente y dejar reposar la masa durante aproximadamente 8 horas para que fermente. Una vez lista, colocar la masa sobre una bandeja enharinada. Dividirla en cuatro porciones, estirarlas ligeramente y colocarlas sobre papel de horno. Llevar a horno precalentado a 230 °C durante unos 25 minutos, hasta que las baguettes estén doradas.

El truco para darle más sabor

Una de las ventajas de esta receta es que se puede personalizar. Antes de llevar las baguettes al horno se pueden agregar distintas coberturas.

Entre las combinaciones más utilizadas se encuentran manteca con parmesano, aceite de oliva con romero o sal gruesa, que aportan aroma y una textura aún más crocante.

El resultado es un pan casero, económico y muy versátil, ideal para preparar en casa sin necesidad de técnicas complejas de panadería.

En pocos pasos y con ingredientes básicos, es posible lograr baguettes doradas y crocantes, perfectas para acompañar cualquier comida o para disfrutar recién salidas del horno.