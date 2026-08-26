Descubrí cómo hacer compota de manzana: una opción deliciosa y digestiva

Aromatizar la cocina con una compota de manzana casera, recién hecha, es uno de esos placeres simples que rescatan el valor de la gastronomía de olla.

Según destacan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), priorizar preparaciones hogareñas a base de fruta entera, como esta compota de manzana, permite sumar micronutrientes y agua de vegetación mientras se reduce el consumo de postres ultraprocesados.

Gracias a la presencia de pectina —una fibra soluble presente de forma natural en la fruta que actúa como prebiótico al ser fermentada por la microbiota intestinal—, esta receta tradicional se consolida como una opción liviana, reconfortante y accesible para aprovechar la producción del Alto Valle.

Ingredientes para preparar compota de manzana casera

La fórmula destaca por su austeridad y por apoyarse en el dulzor propio de la fruta:

Sustrato frutal : 1 kg de manzanas frescas (rojas o verdes, peladas y cubeteadas).

: 1 kg de manzanas frescas (rojas o verdes, peladas y cubeteadas). Medio líquido y acidez : ½ vaso de agua potable (aproximadamente 100 ml) y el jugo colado de ½ limón fresco.

: ½ vaso de agua potable (aproximadamente 100 ml) y el jugo colado de ½ limón fresco. Endulzante : 2 cucharadas soperas de azúcar común (o su equivalente en miel o edulcorante apto para cocción).

: 2 cucharadas soperas de azúcar común (o su equivalente en miel o edulcorante apto para cocción). Perfil aromático: 1 ramita de canela entera.

Paso a paso: cómo cocinar y lograr el punto justo de la compota de manzana

Acondicionado de la fruta: lavar profundamente el kilo de manzanas bajo agua corriente, pelarlas, retirarles el centro y las semillas, y cortarlas en cubos o gajos medianos parejos para asegurar una cocción uniforme. Integración en olla: en una cacerola de fondo grueso, disponer los trozos de manzana junto con los 100 ml de agua, el jugo de medio limón, las dos cucharadas de azúcar y la ramita de canela. Remover para integrar. Cocción a fuego lento: tapar la cacerola y cocinar a fuego medio-bajo, durante 25 a 30 minutos. Revolver ocasionalmente con cuchara de madera o espátula de silicona para evitar que los azúcares se adhieran al fondo. Punto de almíbar: la preparación estará en su punto cuando la pulpa luzca blanda, translúcida y el líquido residual haya espesado hasta formar un almíbar suave y perfumado. Elección de textura y reposo: apagar el fuego y retirar la rama de canela. Para un estilo rústico, mantener los trozos enteros o pisar suavemente con tenedor; para una consistencia homogénea tipo puré sedoso, procesar con mixer. Conservación e inocuidad: dejar templar a temperatura ambiente antes de envasar en un frasco de vidrio hermético y limpio. Conservar refrigerada en la heladera y consumir dentro de los 3 a 4 días.

Cómo servir y maridar la compota de manzana en desayunos y meriendas

La versatilidad de la compota de manzana permite adaptarla, tanto a preparaciones frías como calientes, según el momento del día: