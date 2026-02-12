Carnaval 2026: opciones livianas para hidratarte y cuidar tu salud

Los feriados de Carnaval suelen estar marcados por temperaturas elevadas y actividades sociales intensas. Según el Boletín de Vigilancia Epidemiológica, es durante estos eventos masivos cuando más se debe reforzar el cuidado en la manipulación de alimentos para prevenir cuadros de deshidratación e intoxicaciones.

Una alimentación estratégica durante los feriados de Carnaval —basada en preparaciones que aporten agua, vitaminas y minerales— permite mantener los niveles de energía necesarios para el baile y el festejo. A continuación, proponemos tres opciones que transforman ingredientes nobles en platos ideales para compartir bajo el sol de febrero 2026.

Carnaval 2026 | Pinchos de colores: la versatilidad de la proteína fría

En lugar de las clásicas picadas pesadas, la tendencia para este Carnaval son los pinchos o brochetas frías. Se pueden armar combinando:

Cubos de queso magro .

. Tomates cherry .

. Hojas de albahaca y aceitunas.

Opciones: con pollo grillado frío y trozos de manzana verde.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incluir frutas en preparaciones saladas no solo aporta un perfil de sabor original, sino que aumenta el consumo de fibra, facilitando una digestión rápida antes de volver al corso o a la pileta.

Carnaval 2026 | Hummus de remolacha y bastones crocantes: energía de larga duración

Para quienes buscan una opción para picar mientras se disfruta del desfile, el hummus de remolacha es el aliado perfecto. Al procesar garbanzos cocidos con remolacha hervida, limón y un toque de aceite de oliva, obtenemos un dip vibrante y cargado de antioxidantes.

Acompañado de bastones de zanahoria, pepino o apio bien fríos, este snack cumple con la recomendación oficial de «cinco porciones de frutas y verduras al día«, ofreciendo una alternativa liviana a los snacks ultraprocesados.

Carnaval 2026 | Aguas saborizadas naturales: hidratación con identidad

El consumo de alcohol y bebidas azucaradas suele dispararse en Carnaval, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. La recomendación de las autoridades sanitarias es clara: el agua debe ser la base de la hidratación.

Una forma original de presentarla es crear «estaciones de hidratación» con jarras de agua fresca, rodajas de pomelo, jengibre y mucha menta. Estas preparaciones no solo son visualmente atractivas para una fiesta, sino que son fundamentales para reponer líquidos de forma constante durante las horas de mayor exposición solar.

Claves de seguridad para festejos al aire libre por Carnaval 2026

Si el plan incluye trasladar la comida al club, la plaza o el río, el cumplimiento de la cadena de frío es innegociable. El SENASA advierte que los alimentos no deben permanecer más de una hora fuera de la heladera o conservadora si la temperatura ambiente supera los 30°C.

Es fundamental transportar los aderezos por separado y no mezclar alimentos crudos con cocidos. Un Carnaval seguro empieza en la cocina, garantizando que el único recuerdo de los feriados sea la alegría del festejo.