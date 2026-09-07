El desayuno que se prepara la noche anterior y te ahorra tiempo por la mañana

Si las mañanas suelen ser apuradas, existe una alternativa práctica que permite levantarse con el desayuno prácticamente listo. Se trata de la avena nocturna, una preparación que se arma en pocos minutos antes de ir a dormir y queda lista para comer al día siguiente.

Ingredientes

½ taza de avena arrollada

½ taza de leche

½ taza de yogur natural o de vainilla

1 cucharadita de miel

½ banana

1 cucharadita de semillas de chía, opcional

Canela a gusto

Frutillas, banana, nueces o almendras para completar

Cómo preparar la avena nocturna

1. Mezclar los ingredientes

En un frasco o recipiente con tapa colocá la avena, la leche, el yogur, la miel, la chía y una pizca de canela.

2. Integrar bien

Mezclá todos los ingredientes hasta que la avena quede completamente hidratada.

3. Agregar la fruta

Podés incorporar banana en rodajas dentro de la preparación o reservarla para colocarla por encima al momento de servir.

4. Llevar a la heladera

Tapá el recipiente y dejalo en la heladera durante toda la noche. La avena absorberá el líquido y adquirirá una textura cremosa.

5. Servir por la mañana

Al día siguiente solo tenés que retirar el frasco de la heladera, mezclar y agregar tus toppings favoritos.

Una receta que se puede preparar de muchas maneras

La avena nocturna permite cambiar los ingredientes sin modificar demasiado la preparación. Para una versión de chocolate, se puede sumar una cucharadita de cacao amargo. También queda muy bien con manzana y canela, frutos rojos, mantequilla de maní o chocolate picado.

Una de sus principales ventajas es que se puede preparar la noche anterior, guardar en la heladera y tener el desayuno listo al comenzar el día.