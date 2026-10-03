La receta de domingo que vuelve: pastel de papas cremoso y con una cubierta bien dorada

El pastel de papas es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Con un relleno jugoso de carne y un puré bien cremoso, esta receta sencilla es ideal para preparar el domingo y llevar a la mesa un plato abundante y reconfortante.

Hay comidas que inevitablemente remiten a la cocina familiar. El pastel de papas es una de ellas: ingredientes sencillos, una preparación sin demasiadas complicaciones y esa irresistible capa dorada que se forma durante los últimos minutos de horno.

Además, tiene una ventaja: se puede preparar con anticipación y gratinar justo antes de servir. El secreto para que quede realmente rico está en conseguir un relleno húmedo pero no líquido y un puré suave que no se seque durante la cocción.

Ingredientes para hacer pastel de papas

Para una fuente de aproximadamente 6 porciones:

Para el relleno:

700 g de carne picada

2 cebollas

1/2 morrón rojo

2 dientes de ajo

2 huevos duros

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de comino, opcional

Sal y pimienta

Aceitunas verdes, opcionales

Para el puré:

1,2 kg de papas

50 g de manteca

100 a 150 ml de leche caliente

Sal y pimienta

Nuez moscada a gusto

100 g de queso rallado

Cómo preparar un relleno bien jugoso

Picar las cebollas, el morrón y el ajo. Calentar el aceite en una sartén amplia y cocinar primero las verduras a fuego medio hasta que estén tiernas.

Agregar la carne picada y cocinar mientras se separa con una cuchara de madera. La idea es que quede cocida pero jugosa, evitando mantenerla demasiado tiempo sobre el fuego porque después continuará la cocción en el horno.

Condimentar con sal, pimienta, pimentón y un toque de comino, si se desea.

Retirar del fuego y agregar los huevos duros picados y las aceitunas. Antes de armar el pastel, conviene dejar reposar unos minutos el relleno.

El secreto para conseguir un puré bien cremoso

Pelar las papas, cortarlas en trozos similares y cocinarlas en abundante agua hasta que estén tiernas.

Escurrirlas muy bien y pisarlas mientras todavía están calientes. Incorporar la manteca y agregar poco a poco la leche caliente hasta conseguir un puré cremoso, pero con suficiente cuerpo para cubrir el relleno.

Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Un detalle importante: no conviene utilizar una procesadora o licuadora para hacer el puré, porque el exceso de trabajo sobre el almidón puede dejarlo elástico y pegajoso.

Cómo armar el pastel de papas

Colocar todo el relleno de carne en una fuente apta para horno y distribuirlo de manera pareja.

Cubrir con el puré sin presionarlo demasiado. Para conseguir esa superficie irregular y crocante tan característica, se puede marcar ligeramente el puré con un tenedor.

Finalmente, cubrir con queso rallado.

Llevar a horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que esté bien caliente.

Durante los últimos minutos se puede utilizar la función grill para conseguir una cubierta más dorada y crocante. Hay que vigilarlo de cerca porque el queso puede pasar de dorado a quemado rápidamente.

El truco para que el pastel de papas no quede seco

Uno de los errores más frecuentes es cocinar demasiado la carne antes de llevarla al horno.

El relleno debe conservar algo de humedad. También es importante no preparar un puré excesivamente espeso, ya que durante el horneado perderá parte de su humedad.

Otro truco es dejar reposar el pastel entre 5 y 10 minutos después de sacarlo del horno. De esta manera, las capas se asientan y resulta más sencillo servir las porciones sin que se desarmen.

Una receta que también se puede preparar el día anterior

El pastel de papas es perfecto para organizar el menú del fin de semana porque puede dejarse armado en la heladera y hornearse al momento de comer.

En ese caso, hay que conservarlo correctamente refrigerado y tener en cuenta que necesitará algunos minutos adicionales de horno porque partirá de una temperatura más baja.

También se pueden sumar pequeños cambios al relleno: pasas de uva para quienes disfrutan el contraste dulce y salado, choclo, cebolla de verdeo o diferentes tipos de queso.

Pero la versión clásica necesita poco más: carne jugosa, puré cremoso y una superficie bien dorada. Una combinación sencilla que explica por qué el pastel de papas sigue siendo uno de los platos familiares que siempre vuelven.