Los ataques mutuos entre ambos países no cesaron a pesar de los indicios de preacuerdos entre los grupos políticos (Foto: Routers)

Las defensas antiaéreas de Rusia interceptaron y derribaron un total de 699 drones ucranianos durante la madrugada de este martes, según informó el ministerio de Defensa en su parte diario. De acuerdo con el reporte oficial, la mitad de los dispositivos no tripulados tenían como objetivo la ciudad de Moscú.

El medio DW junto a los comunicados del gobierno ruso informaron que el despliegue defensivo abarcó seis regiones rusas: Moscú, Briansk, Belgorod, Kaluga, Oriol y Smolensk, extendiendose también sobre la península de Crimea, territorio anexionado por el Kremlin.

Por su parte, el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, precisó que 355 drones fueron abatidos mientras volaban en dirección a esa urbe de 13 millones de habitantes, entre la noche del lunes y las primeras horas de este martes. Del total, 63 aparatos fueron interceptados en las inmediaciones de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron víctimas fatales ni heridos tras la ofensiva aérea.

Esta nueva oleada ocurre luego de que drones ucranianos alcanzaran diversos puntos estratégicos, entre ellos el puente de Crimea, refinerías, depósitos de petróleo y buques vinculados a la cartera de Defensa rusa, incluida una corbeta que se encontraba amarrada en un puerto de Libia.

Ataques con bombardeos dejó muertos y heridos en Zaporiyia

En paralelo a los ataques sobre territorio ruso, las fuerzas de Moscú sostuvieron su ofensiva sobre Ucrania, con foco en las instalaciones energéticas y zonas urbanas.

El recrudecimiento de las acciones militares en ambos frentes se produce a casi cinco años del inicio de la invasión rusa y a pesar de que las partes retomaron este mes de noviembre las negociaciones bajo la mediación de Estados Unidos.

El ataque ruso provocó la muerte de dos personas (Foto: AFP)

En la ciudad de Zaporiyia, ubicada en el sudeste ucraniano a pocas decenas de kilómetros del frente de combate, los bombardeos nocturnos dejaron un saldo provisional de dos personas fallecidas y más de 40 heridas, según confirmaron los servicios de emergencia locales.

Los cuerpos de las dos víctimas fatales fueron hallados entre los escombros de un edificio de nueve pisos cuya planta baja sufrió daños estructurales graves, mientras que otras nueve personas lograron ser rescatadas con vida. Además, varias edificaciones sufrieron roturas en sus fachadas y una vivienda quedó completamente destruida.

El titular del Consejo de Defensa de Zaporiyia, Ivan Fedorov, advirtió que las tropas rusas ejecutaron 687 ataques en las últimas 24 horas contra esa región parcialmente ocupada.