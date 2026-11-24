La llegada de una tormenta eléctrica no solo obliga a tomar precauciones al aire libre, sino también dentro del hogar. Los rayos pueden generar alteraciones en el suministro eléctrico y provocar daños en electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

Una de las medidas preventivas más sencillas consiste en desenchufar los aparatos eléctricos antes de que comience la tormenta, especialmente aquellos que cuentan con componentes electrónicos sensibles a las variaciones de tensión.

Qué electrodomésticos hay que desenchufar antes de una tormenta eléctrica

Entre los equipos que conviene desconectar de la corriente eléctrica se encuentran:

Televisores y equipos de sonido: sus componentes electrónicos pueden resultar afectados por las sobretensiones.

sus componentes electrónicos pueden resultar afectados por las sobretensiones. Computadoras y monitores: una descarga puede dañar sus circuitos internos.

una descarga puede dañar sus circuitos internos. Routers y módems de internet: también pueden verse afectados por descargas que ingresan a través del cableado.

también pueden verse afectados por descargas que ingresan a través del cableado. Microondas y hornos eléctricos: especialmente aquellos que cuentan con paneles digitales.

especialmente aquellos que cuentan con paneles digitales. Lavarropas y lavavajillas: los modelos modernos incorporan placas electrónicas sensibles.

los modelos modernos incorporan placas electrónicas sensibles. Consolas de videojuegos: pueden sufrir daños en sus fuentes de alimentación.

pueden sufrir daños en sus fuentes de alimentación. Cargadores de celulares y otros dispositivos electrónicos: conviene retirarlos de los enchufes antes de la tormenta.

Qué hacer con la heladera durante una tormenta eléctrica

La heladera es uno de los electrodomésticos que también puede sufrir daños por las variaciones de tensión.

Si se decide desconectarla preventivamente, es importante mantener las puertas cerradas para conservar la temperatura interior y evitar que los alimentos pierdan la cadena de frío.

Los protectores de tensión pueden ayudar frente a determinadas alteraciones del suministro, aunque no garantizan una protección absoluta ante los efectos de un rayo.

Cómo proteger los electrodomésticos durante una tormenta

Además de desconectar los equipos con anticipación, es recomendable contar con una instalación eléctrica adecuada, puesta a tierra y dispositivos de protección contra sobretensiones.

Una precaución fundamental es no manipular enchufes, cables ni aparatos conectados cuando la tormenta eléctrica ya está en curso.

También se recomienda esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de volver a conectar los dispositivos.

Tomar estas medidas puede contribuir a reducir el riesgo de accidentes domésticos y evitar costosas reparaciones.