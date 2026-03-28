Qué es la baklava y cómo preparar este clásico turco en menos de una hora

Es una de las preparaciones gastronómicas más populares de Medio Oriente.

La baklava es uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía de Medio Oriente. Se trata de una preparación elaborada con finas capas de masa filo, rellena con frutos secos y bañada en almíbar o miel, que se destaca por su contraste entre lo crocante y lo húmedo.

Este postre, con raíces en la tradición del Imperio Otomano, se consume desde hace siglos en países como Turquía, Grecia y otras regiones cercanas, y es habitual en celebraciones y reuniones familiares.

Baklava con una receta tradicional accesible

Aunque suele asociarse a una preparación compleja, el reconocido chef Musa Dağdeviren —popular por su participación en la serie Chef’s Table— propone una versión simplificada que permite hacer baklava en menos de una hora.

“Una celebración nunca es perfecta sin baklava”, sostiene el cocinero, que difundió su receta en uno de los libros más importantes de la cocina turca.

Paso a paso para hacer baklava rápida

Para esta versión, los ingredientes básicos son: masa filo, manteca derretida, frutos secos picados, azúcar, agua y unas gotas de limón.

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar una fuente y colocar 4 o 5 capas de masa filo, pincelando cada una con manteca. Agregar una capa de frutos secos mezclados con azúcar (opcional: canela). Repetir el proceso con más capas de masa y relleno. Finalizar con 2 o 3 capas de masa filo, presionando suavemente. Cortar en rombos o cuadrados antes de hornear. Llevar al horno entre 20 y 25 minutos hasta dorar. Preparar un almíbar con agua, azúcar y limón, hirviendo durante 10 minutos. Al retirar del horno, verter el almíbar caliente y dejar reposar al menos 15 minutos.

El resultado es un postre intenso, dulce y con una textura única.

Los sabores más consumidos de Medio Oriente en Argentina

La influencia de la cocina de Medio Oriente también se siente en Argentina con platos como el kebab, el shawarma o el lahmacun, además de las tradicionales empanadas árabes.

También ganaron popularidad opciones como el hummus y el falafel, que forman parte de una tendencia hacia comidas más livianas y con identidad cultural.

La baklava, en ese contexto, se consolida como uno de los grandes íconos dulces de una gastronomía que sigue ganando lugar en el paladar argentino.