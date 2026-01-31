Budín Carrot Cake con frosting de naranja: esponjoso, húmedo y perfecto para la merienda

Clásico, aromático y con un giro bien casero, este budín carrot cake con frosting de naranja es ideal para acompañar el mate o el café. La clave de la receta está en un truco simple que marca la diferencia: el puré de manzana, que aporta humedad extra y logra una miga suave y esponjosa por más tiempo.

Con zanahoria rallada, nueces y un frosting fresco con ralladura de naranja, esta versión equilibrada y rendidora de Estefi Colombo es perfecta para compartir.

Ingredientes

Para el budín

160 g de azúcar rubia

100 ml de aceite

125 g de zanahoria rallada

2 huevos

Canela, a gusto

200 g de harina 0000

10 g de polvo para hornear

1 manzana hecha puré (opcional, pero clave)

Nueces, a gusto

Para el frosting de naranja

125 g de manteca

225 g de queso firme

225 g de azúcar impalpable

Ralladura de naranja

Cómo preparar el budín paso a paso

Batir los huevos con el azúcar rubia hasta integrar bien. Agregar el aceite y mezclar. Incorporar la zanahoria rallada y el puré de manzana, que le dará humedad y suavidad al budín. Sumar la canela a gusto. Tamizar la harina con el polvo para hornear e integrar de forma envolvente. Agregar las nueces picadas. Volcar la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado. Hornear a 170 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

Cómo hacer el frosting de naranja

Batir la manteca pomada con el queso firme hasta lograr una crema lisa. Incorporar el azúcar impalpable de a poco. Sumar la ralladura de naranja y mezclar hasta integrar. Una vez frío el budín, cubrir con el frosting y decorar a gusto.

Tip extra

Si querés un sabor más intenso, podés sumar un chorrito de jugo de naranja al frosting o espolvorear con nueces por encima para un toque crocante.

Húmedo, aromático y con ese equilibrio justo entre lo dulce y lo fresco, este budín carrot cake con frosting de naranja es una opción infalible para lucirte en la merienda.