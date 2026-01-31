Budín Carrot Cake con frosting de naranja: esponjoso, húmedo y perfecto para la merienda
Clásico, aromático y con un giro bien casero, este budín carrot cake con frosting de naranja es ideal para acompañar el mate o el café. La clave de la receta está en un truco simple que marca la diferencia: el puré de manzana, que aporta humedad extra y logra una miga suave y esponjosa por más tiempo.
Con zanahoria rallada, nueces y un frosting fresco con ralladura de naranja, esta versión equilibrada y rendidora de Estefi Colombo es perfecta para compartir.
Ingredientes
Para el budín
- 160 g de azúcar rubia
- 100 ml de aceite
- 125 g de zanahoria rallada
- 2 huevos
- Canela, a gusto
- 200 g de harina 0000
- 10 g de polvo para hornear
- 1 manzana hecha puré (opcional, pero clave)
- Nueces, a gusto
Para el frosting de naranja
- 125 g de manteca
- 225 g de queso firme
- 225 g de azúcar impalpable
- Ralladura de naranja
Cómo preparar el budín paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar rubia hasta integrar bien.
- Agregar el aceite y mezclar.
- Incorporar la zanahoria rallada y el puré de manzana, que le dará humedad y suavidad al budín.
- Sumar la canela a gusto.
- Tamizar la harina con el polvo para hornear e integrar de forma envolvente.
- Agregar las nueces picadas.
- Volcar la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado.
- Hornear a 170 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al pinchar salga seco.
Cómo hacer el frosting de naranja
- Batir la manteca pomada con el queso firme hasta lograr una crema lisa.
- Incorporar el azúcar impalpable de a poco.
- Sumar la ralladura de naranja y mezclar hasta integrar.
- Una vez frío el budín, cubrir con el frosting y decorar a gusto.
Tip extra
Si querés un sabor más intenso, podés sumar un chorrito de jugo de naranja al frosting o espolvorear con nueces por encima para un toque crocante.
Húmedo, aromático y con ese equilibrio justo entre lo dulce y lo fresco, este budín carrot cake con frosting de naranja es una opción infalible para lucirte en la merienda.
