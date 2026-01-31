ESCUCHÁ RN RADIO
Budín Carrot Cake con frosting de naranja: esponjoso, húmedo y perfecto para la merienda

Esponjoso y bien húmedo, este budín carrot cake con frosting de naranja es ideal para la merienda: lleva zanahoria, nueces y el truco del puré de manzana que le da una textura suave y fresca por más tiempo.

Por Redacción

Clásico, aromático y con un giro bien casero, este budín carrot cake con frosting de naranja es ideal para acompañar el mate o el café. La clave de la receta está en un truco simple que marca la diferencia: el puré de manzana, que aporta humedad extra y logra una miga suave y esponjosa por más tiempo.

Con zanahoria rallada, nueces y un frosting fresco con ralladura de naranja, esta versión equilibrada y rendidora de Estefi Colombo es perfecta para compartir.

Ingredientes

Para el budín

  • 160 g de azúcar rubia
  • 100 ml de aceite
  • 125 g de zanahoria rallada
  • 2 huevos
  • Canela, a gusto
  • 200 g de harina 0000
  • 10 g de polvo para hornear
  • 1 manzana hecha puré (opcional, pero clave)
  • Nueces, a gusto

Para el frosting de naranja

  • 125 g de manteca
  • 225 g de queso firme
  • 225 g de azúcar impalpable
  • Ralladura de naranja

Cómo preparar el budín paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar rubia hasta integrar bien.
  2. Agregar el aceite y mezclar.
  3. Incorporar la zanahoria rallada y el puré de manzana, que le dará humedad y suavidad al budín.
  4. Sumar la canela a gusto.
  5. Tamizar la harina con el polvo para hornear e integrar de forma envolvente.
  6. Agregar las nueces picadas.
  7. Volcar la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado.
  8. Hornear a 170 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

Cómo hacer el frosting de naranja

  1. Batir la manteca pomada con el queso firme hasta lograr una crema lisa.
  2. Incorporar el azúcar impalpable de a poco.
  3. Sumar la ralladura de naranja y mezclar hasta integrar.
  4. Una vez frío el budín, cubrir con el frosting y decorar a gusto.

Tip extra

Si querés un sabor más intenso, podés sumar un chorrito de jugo de naranja al frosting o espolvorear con nueces por encima para un toque crocante.

Húmedo, aromático y con ese equilibrio justo entre lo dulce y lo fresco, este budín carrot cake con frosting de naranja es una opción infalible para lucirte en la merienda.


