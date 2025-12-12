Receta infalible: torta de manzana con licuadora que no se seca y es sencilla

Si buscás resolver algo dulce, rápido y sin ensuciar demasiados utensilios, esta versión de la torta de manzana es la definitiva. A diferencia de la receta tradicional, aquí la licuadora hace todo el trabajo pesado.

¿El secreto de su éxito? Esta preparación utiliza las cáscaras de la manzana dentro del batido, lo que no solo evita el desperdicio, sino que aporta una fibra, color y humedad que garantizan que el bizcochuelo no se seque. Seguí este paso a paso infalible.

Torta de manzana en licuadora: lista de ingredientes

Para un molde de 26 centímetros (rinde 8 a 10 porciones):

Fruta: 3 manzanas (rojas o verdes, según tu preferencia de acidez).

3 manzanas (rojas o verdes, según tu preferencia de acidez). Humedad: 3 huevos y 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz).

3 huevos y 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz). Secos: 2 tazas de azúcar y 2 tazas de harina leudante.

2 tazas de azúcar y 2 tazas de harina leudante. Aroma: canela (una pizca o a gusto) y jugo de limón.

Cómo hacer la torta de manzana en licuadora: paso a paso

1. Preparación de la fruta (truco clave). Lavá muy bien las manzanas y pelalas. ¡No tires las cáscaras! Reservalas porque son la base de esta receta. Cortá la pulpa de la fruta en cubitos pequeños («cubeteada») y rocialos con un poco de jugo de limón para evitar que se oxiden y se pongan negros mientras preparás el resto.

2. El licuado. En el vaso de la licuadora (idealmente una de 1,8 litros o gran capacidad), colocá:

Las cáscaras de las manzanas.

Los 3 huevos.

La taza de aceite.

Las 2 tazas de azúcar.

Licuá todo durante 2 a 3 minutos. Tenés que lograr una mezcla líquida, homogénea y sin trozos de cáscara visibles.

3. Unión de ingredientes. Verté el licuado en un bol amplio. Ahora, incorporá los cubitos de manzana que tenías reservados y mezclá suavemente con espátula. Luego, tamizá la harina leudante sobre la preparación y agregá la pizca de canela. Integrá todo con movimientos envolventes (sin batir de más) para no bajar el aire de la mezcla.

4. Horneado y costra dulce. Engrasá el molde de 26 cm con manteca o aceite. Volcá la mezcla y emparejá la superficie.

Tip de sabor: Antes de meterla al horno, espolvoreá por encima una mezcla extra de azúcar y canela.

Esto creará una costra crocante deliciosa. Cociná en horno precalentado a 180°C (moderado) durante 40 a 45 minutos.

5. Punto final. Hacé la prueba del palillo: pinchá el centro y, si sale seco, ya está lista. Dejala enfriar en el molde unos 10 minutos antes de desmoldar para que no se rompa. Podés terminar con azúcar impalpable.