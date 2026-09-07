Tostadas francesas: cómo hacerlas fáciles y esponjosas para un desayuno especial

Las tostadas francesas son una de esas recetas simples que pueden transformar unas rebanadas de pan del día anterior en un desayuno irresistible. Se preparan con pocos ingredientes, se cocinan en una sartén y quedan doradas por fuera y suaves por dentro.

Ingredientes

4 rebanadas de pan

2 huevos

½ taza de leche

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ cucharadita de canela

1 cucharada de manteca

Miel, dulce de leche o azúcar impalpable para servir

Frutas frescas, opcional

Cómo hacer tostadas francesas

1. Preparar la mezcla

En un recipiente amplio batí los huevos junto con la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la canela hasta integrar todos los ingredientes.

2. Pasar el pan por la preparación

Sumergí cada rebanada de pan en la mezcla durante unos segundos. Tiene que quedar bien húmeda, pero sin desarmarse.

Un buen truco es utilizar pan del día anterior, ya que absorbe mejor la preparación y permite conseguir una textura tierna en el centro.

3. Cocinar

Calentá una sartén a fuego medio y agregá la manteca. Cuando esté derretida, colocá las rebanadas de pan.

Cociná durante unos 2 o 3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y ligeramente crocantes por fuera.

4. Servir

Retirá y serví inmediatamente. Podés acompañarlas con banana, frutillas, miel, dulce de leche, frutos secos, canela o un poco de azúcar impalpable.

El secreto para que queden esponjosas

La clave está en no dejar el pan demasiado tiempo en la mezcla de huevo y leche. También es importante cocinar las tostadas a fuego medio para que se doren por fuera sin quemarse mientras el interior termina de calentarse.

Es una receta ideal para aprovechar el pan que quedó del día anterior y convertirlo en un desayuno o merienda especial sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de conseguir.