Trabajadores de La Reginense reclamarán por despidos y sueldos

Por despidos de personal que fueron comunicados en los últimos días y por los salarios adeudados desde hace 7 meses, trabajadores de la Cooperativa La Reginense, se movilizarán mañana miércoles a las puertas del municipio local y al Concejo Deliberante para solicitar la intervención de la gobernadora Arabela Carreras.

Los trabajadores convocaron a la comunidad y a organizaciones sociales a sumarse a la protesta que comenzará a las 11:30 con una concentración en las puertas del municipio reginense, donde esperan ser recibidos por el intendente Marcelo Orazi. Más tarde se desplazarán hasta la sede del Concejo Deliberante.

La convocatoria surgió a partir de que al menos seis trabajadores temporarios de la planta de empaque de La Reginense, recibieron telegramas comunicando el despido. Al mismo tiempo se informó al personal de bodega que la actividad recién se retomará entre febrero y marzo.

“Realmente es una situación más que preocupante para los trabajadores, por un lado varios compañeros recibieron telegramas de despidos con acusaciones falsas para no hacer frente al pago de las indemnizaciones, y se postergó el trabajo de la bodega, con lo cual el personal que cumplía funciones en ese sector estará haciendo otras tareas”, señaló uno de los referentes de los trabajadores de La Reginense.

Agregó que a esta situación se suma que se están adeudando salarios desde hace siete meses “además que no tenemos cobertura de obra social. Hay tres compañeras que requieren este tipo de cobertura, una de ellas no se puede movilizar y está impedida de poder acceder a la atención que corresponde, y otras que por la intervención no pudieron acceder al beneficio de la jubilación”.

Si bien oficialmente no se comunicó el fin de la intervención judicial que se determinó a partir de agosto de 2019, los telegramas de despido que recibieron los trabajadores tienen la firma de la presidente del consejo de administración, Fabiana Pestrín, y del interventor José Pérez.

“Estamos cerca que se cumplan tres años del derribo de otro símbolo local como lo fue la chimenea de la fábrica Fioravantti, en aquella oportunidad la sociedad se despertó tarde, no queremos que se repita con otro de los iconos productivo, social y cultural de nuestra ciudad”, enfatizaron los trabajadores.

Por otra parte, insistieron que los despidos “son injustificados, prohibidos por decreto y en pandemia, también se anticipó desde la empresa que la temporada de bodega, que ya debería estar envasando, se correría para febrero/marzo generando así más pérdidas de puesto de trabajo, ya que esa fecha coincide con el trabajo temporario de la actividad principal de nuestra economía regional, la fruticultura, imposibilitando la presencia de al menos 8 trabajadores en esa fecha”.

“Los trabajadores de La Reginense fuimos, somos y seremos el espíritu de esta empresa, tenemos compañeros con décadas de trabajo en el predio, toda una vida. La empresa se forjó a la par de la ciudad de Villa Regina, y no podemos dejar que desaparezca en manos de oportunistas”, comentaron.

Señalaron al mismo tiempo que tampoco están garantizadas las condiciones de trabajo, debido a que no se han realizado tareas de mantenimiento adecuadas, y que esta situación generó en la temporada pasada un escape de gas amoníaco que puso en riesgo la salud de los operarios de la planta de empaque.

Finalmente subrayaron que “la promesa de reactivación por parte del estado provincial en el 2019 durante los actos de campaña que posicionaban al ahora senador Weretilneck frente a una posible re elección fue falsa, nunca existió ningún plan de reactivación, y como familias reginenses y trabajadoras que somos nos sentimos traicionados por quien en ese momento era el gobernador de Río Negro, el partido oficialista Juntos Somos Río Negro y los gobiernos locales de turno que han sido solo parte en esta historia sin haberse involucrado para salvaguardar una cooperativa que es un poco de todos los reginenses”.