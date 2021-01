Trabajadores gastronómicos levantaron el corte de ruta cerca de Bariloche

Los dirigentes sindicales y trabajadores gastronómicos finalizaron alrededor de las 16 de este lunes, el corte intermitente de la ruta nacional 40 y liberaron el tránsito hacia Dina Huapi y Bariloche. El levantamiento de la manifestación permitió que cientos de personas que esperaban de uno y otro lado del piquete pudieran transitar hacia Bariloche o seguir viaje por la ruta nacional 40, o avanzar en sentido contrario hacia la provincia de Neuquén.

La protesta sobre la ruta se efectuó para visibilizar el reclamo de los trabajadores temporarios del sector gastronómico que piden una respuesta a su situación laboral.

La conducción del gremio gastronómico encabezó la protesta que comenzó alrededor de las 9.30 de este lunes a pocos metros del puente sobre el río Limay que marca el límite entre las provincias de Río Negro y Neuquén.

La ubicación del piquete bloqueó el tránsito. Por eso, se formaron colas de cientos de vehículos, camiones y colectivos de uno y otro lado del puente. La protesta causó el malestar de turistas que pretendían llegar a Bariloche o Dina Huapi después de que recorrieran cientos o más de mil kilómetros.

El secretario general del sindicato Uthgra en Bariloche, que representa a los trabajadores gastronómicos, Nelson Rasini, dijo tras finalizar la protesta que el corte no fue total. “Cada media hora abríamos”, sostuvo. De todos modos, se generó un enorme congestionamiento.

“Fuimos notificados por Gendarmería para despejar la ruta. Igual levantamos de acuerdo a lo previsto, a las 16 y por asamblea volvemos mañana y endurecemos las medidas con corte total”, adelantó Rasini. Dijo que la asamblea votó endurecer la protesta porque “nadie se hace cargo de nada”.

Trabajadores nucleados a UTHGRA cortaron la ruta 40 de manera intermitente desde las 9.30 hasta las 60 en reclamo de una respuesta salarial por parte de los empresarios del sector. (Foto: Marcelo Martínez)

Los sindicalistas esperaban esta tarde un llamado de algún funcionario de Nación o de la provincia para tratar de gestionar una solución al conflicto. Pero no sucedió.

“Lamentablemente tuvimos que llegar a esta situación”, explicó Rasini. Recordó que los trabajadores temporarios andan peregrinando desde octubre pasado en busca de una respuesta salarial.

Dijo que son 590 los trabajadores temporarios de verano “que se quedarían sin ningún tipo de ingreso”, porque los empleadores no los convocaron por la falta de turistas en este temporada estival atípica, que está marcada por la pandemia, causada por el nuevo coronavirus.

“Los trabajadores gastronómicos hace diez meses que vienen padeciendo hambre”, afirmó frente a las críticas por el corte de ruta.

Explicó que, por el convenio laboral zonal, los empresarios están obligados a pagarles como mínimo 60 días a los trabajadores temporarios. La temporada comienza el 1 de diciembre y finaliza el 15 de diciembre.

Desde el sindicato anunciaron que mañana volverán a cortar la ruta, pero esta vez será de manera total. (Foto: Marcelo Martínez)

"Nosotros pedimos que paguen 15 días de diciembre, enero, febrero y marzo, lo que suma los 60 días del convenio", explicó. Dijo que eso significaba que los empresarios paguen aproximadamente 15.000 pesos por mes a cada temporario, porque la AFIP toma de acuerdo a lo que declaran y el Estado aportaba el 83 por ciento restante. En consecuencia, cada trabajador temporario cobraría alrededor de 27.000 pesos.

Dijo que los empresarios ofrecen pagar un promedio de 7.500 pesos por mes "que con la ayuda del Estado, del 83 por ciento, no superarían los 14,000 pesos mensuales". "Y aún no le dieron el alta de AFIP por lo que no van cobrar nada ni del Estado ni de los empresarios", sostuvo Rasini. “No lo podemos aceptar”, afirmó.

Y otro motivo de la protesta es que no hay ninguna certeza de la continuidad de los ATP para los trabajadores gastronómicos permanentes.

Dijo que no querían causar un perjuicio, pero se quedaron sin otra alternativa para que atienden los reclamos de los trabajadores.