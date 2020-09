Un odontólogo deberá indemnizar a una paciente por un implante mal hecho

Un odontólogo de Bariloche y una compañía de seguros deberán indemnizar a una paciente, con 419.549 de pesos más intereses, por los daños y perjuicios que sufrió tras la colocación de un implante mal realizado que derivó en una serie de patologías con consecuencias en su salud.

Según informó el Poder Judicial, la paciente acordó un tratamiento de implante dental con el odontólogo al que acudía habitualmente, mediante el cual primero se debía extraer un premolar y luego colocar un perno para el implante.

Según la demanda, el odontólogo procedió a la extracción de la pieza dental y comenzó a trabajar en el hueso, probando distintos pernos, sin concluir con la labor y rellenando la herida con un producto que, -según le mencionó-, era calcio, para luego cerrarla con tres puntos de sutura, indicándole que regresara para control.

Varias horas después, la paciente, comenzó a sentir fuertes dolores, y sin encontrar al odontólogo acudió a la guardia del hospital zonal Ramón Carrillo, donde le recetaron antibióticos y calmantes.

Sin embargo, los dolores y malestares continuaron. En una siguiente consulta el profesional le indicó que estaba normal y en una tercera visita le indicó que tenía una “infección terrible, que se había producido porque un punto de sutura había cortado la encía, quedando el hueso al descubierto”.

La paciente evidenció que empeoraba su situación y consultó a otro profesional. Posteriormente los dolores se extendieron a los huesos de la rodilla, manos y espalda, con alta temperatura y luego de una serie de derivaciones, la atendió el cirujano máxilofacial del hospital zonal, quien a través de una tomografía le advirtió que debía realizarse una operación de urgencia.

La demandante relató que viajó dos veces a Cipolletti corriendo por su cuenta los gastos de traslado. En el segundo viaje, fue intervenida le sacaron hueso en descomposición y le hicieron 21 puntos. Y sufre de manera permanente dolor en el rostro y en la boca al masticar y beber líquidos fríos o calientes, entre otros malestares.

En el fallo de un juez Civil se apuntó a la “responsabilidad contractual” del profesional y que el odontólogo no acreditó haber realizado una radiografía panorámica, -según lo dictaminado por el perito en esta causa- siendo éste último un estudio previo, necesario e imprescindible para poder determinar un diagnóstico adecuado.

Según el fallo, la conducta negligente quedó demostrada en el marco del dictamen realizado por el perito odontólogo. En este sentido, el especialista concluyó que el demandado no cumplió con el protocolo mínimo que se utiliza para la colocación de un implante, debió haber sabido que la paciente no tenía hueso suficiente para colocar un implante, no fue correcta la sutura que realizó porque uno de los tres puntos se cortó y posiblemente provocó la alveolitis.