Un puma mató a 40 corderos en un campo cerca de Río Colorado

El productor ganadero de Río Colorado José Moro y su familia acumularon varias horas de bronca e impotencia al descubrir que un puma atacó y mató a los 40 corderos que tenían encerrados en un corral.

La matanza ocurrió el pasado fin de semana durante la madrugada en el campo “La Pepita”, en el departamento de Pichi Mahuida a unos 100 kilómetros de Río Colorado. Allí, un puma en solitario ingresó a un corral donde se encontraban encerradas 74 ovejas y 40 corderos, animales que habían sido encerrados por sus propietarios luego de advertir huellas de un puma que merodeaba el lugar.

“Mirá, son momentos de mucha bronca, pero esta situación no es nueva para nosotros ni para el resto de los productores. Siempre se viven malas experiencias como esta y a mí un puma como este no me va a hacer sentir mal ni bajar los brazos”, reflexionó José con RÍO NEGRO.

El reconocido ganadero recordó que alimentaba a la majada semanalmente con dos rollos de pasto y poco más de 400 kilos de alimentos, insumos que rondaban los 20 mil pesos. “Eso para que los corderos se críen bien y que podamos comerlos con la familia, pero bueno nos quedaremos con las ganas hasta la próxima”, dijo José sin ocultar su malestar.

Esta matanza que habría demandado un tiempo significativo, tuvo algunos ribetes particulares que llamaron la atención de muchos. El productor encontró huellas de un solo puma dentro del corral y solo atacó y mató a todos los corderos sin atacar a ninguna de las ovejas que estaban en el lugar.

“Mató a todas las crías y no tocó a ninguna oveja y a 4 corderos les comió la cabeza, porque dicen que a los pumas o leones les gustan los sesos y de todo los que mató solo se llevó al monte a uno solo para alimentarse o alimentar a sus cachorros”, explicó Moro y agregó que este tipo de matanzas habitualmente se dan cuando una madre le está enseñando a cazar a sus cachorros.

Una pata de un puma puede tener el tamaño de una mano.

En la provincia de Río Negro está prohibida la caza del puma por la ley de fauna N°2056 (año 1985) bajo la normativa de “caza deportiva”, aunque está declarada como plaga permitiéndole a los productores su caza.

Opiniones recogidas por este medio señalan que “la ley 763 debería derogarse, considerando que hoy existen estudios y métodos de manejo de ganado, que no existían 50 años atrás, por ejemplo, perros pastores, boyeros eléctricos, luces intermitentes, sumado a manejo del ganado que en Patagonia se hace poco”.