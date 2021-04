Segunda ola: una empresa suspendió los viajes de egresados a Bariloche

Una de las mayores operadoras del turismo estudiantil que traslada egresados a Bariloche suspendió los viajes, por al menos tres semanas, ante la confirmación de casos positivos en dos contingentes que recientemente visitaron la ciudad.

Con esta decisión de la firma Travel Rock (que fue comunicada a operadores locales aunque aún no lo hizo de manera oficial), el sector estudiantil de Bariloche espera las resoluciones que esta tarde anuncie el Gobierno nacional, ante la llegada de la segunda ola de coronavirus en el país, que podría afectar al sector con la restricción de viajes grupales.

Según pudo conocer RÍO NEGRO el viernes 2 de abril retornaron a Buenos Aires dos aviones completos con grupos de egresados que habían viajado a Bariloche. En uno de los vuelos, operado por Aerolíneas Argentinas, de los 157 pasajeros, un total de 44 egresados dieron positivo en el test de coronavirus que se les realizó en Aeroparque. En un segundo vuelo, el mismo día, de 163 pasajeros fueron 34 los positivos de covid-19.

Las grandes empresas de turismo estudiantil demoraron sus operaciones a Bariloche y fueron de las últimas en reprogramar los viajes que habían sido cancelados en 2020.

Los casos positivos entre egresados no son nuevos aunque hasta el momento no había ocurrido de manera tan masiva como en estos últimos grupos. En diciembre comenzó a operar el turismo joven con protocolos estrictos y exigencias que no se aplican a otros turistas como el caso de contar con una declaración jurada y un test negativo de coronavirus, realizado 72 horas antes del viaje.

La prueba piloto resultó fallida porque estudiantes de Entre Ríos -según denunció el municipio- habían alterado su declaración jurado y viajaron con coronavirus. Posteriormente, en enero y febrero se registraron nuevos contagios en contingentes estudiantiles a pesar de que en Bariloche se realiza el "viaje en burbuja" evitando el contacto con otras personas.

El sector estudiantil espera los anuncios del Gobierno nacional que podrían incluir algún tipo de restricción para viajes grupales, según trascendió.

Bariloche tuvo en las últimas semanas un brusco descenso de los casos de coronavirus que tuvo picos en enero con más de 1.600 casos activos. Sin embargo en los últimos días comenzó nuevamente a subir el número de contagios. Ayer se sumaron otros 77 pacientes afectados y el total de activos en la ciudad es de 678 personas.