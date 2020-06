Uno de cada cinco locales está en riesgo de cerrar en Neuquén

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén, Acipan, emitió un documento con los resultados de un relevamiento demás de 200 empresas de más de 30 rubros, de la Ciudad de Neuquén entre el domingo 7 y miércoles 10 de junio. Se concluyó que una de cada cinco empresas (21%) no tuvo ninguna actividad entre el 20 de marzo al 31 de mayo. Y un 55% de las empresas tuvo actividad, pero no superó el 40% de su operación normal.

El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en abril en comparación con el año anterior y el 88% manifestó que su facturación disminuyó más del 50%

Casi la mitad de las empresas tuvo una caída en los volúmenes de venta (unidades) de entre 80% y 100%, y el 40% de las empresas de entre 50% y 80%.

Respecto de sus compromisos habituales el 14,7% no pudo pagar los servicios públicos, el 27% no pudo pagar los alquileres y el casi 30% no pagó los impuestos.

El 51% de los empresarios respondió que accedió a alguna de las ayudas del Estado, mientras que el 19% no pudo acceder. De los empresarios que tienen empleados, solo un 10% indicó que no podrá abonar la totalidad de los sueldos.

De continuar igual la situación del negocio menos del 5% cerrará su empresa en junio, mientras que el 13,3% cree que la probabilidad de cierre es alta o muy alta.

Daniel González indicó que en estas horas hay una reactivación en función de las actividades que se han liberado “pero la demanda no está al nivel prepandemia y por supuesto que las ventas no se van a recuperar a esos niveles”.

En relación con el cierre de los locales tanto González como el vocero de Comerciantes Unidos, Gabriel Robles, indicaron que es impactante. “El cierre de locales es dramático”, dijo Robles en tanto el titular de Acipan se remitió el informe sobre los locales que elabora el Observatorio de la entidad.

“Antes había tres locales cerrados cada dos cuadras y ahora hay tres por cuadra”, resumió el dirigente al argumentar el impacto que tuvo la inactividad de la cuarentena que implica un cierre obligado de las ventas.