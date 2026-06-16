Así será «¡Vamos las pibas!»: nieve, montaña, arte y fogón en una caminata para mujeres imperdible

El invierno comienza con una experiencia única: trekking, música y encuentro entre mujeres

El invierno comenzará en El Llano, Alto Neuquén, con una invitación diferente: caminar la montaña en grupo, compartir el silencio de los paisajes nevados y dejar que el arte acompañe cada paso. La propuesta se llama «¡Vamos las pibas!» y busca transformar una salida de trekking en una experiencia de encuentro, disfrute y conexión con el entorno.

La actividad se realizará el domingo 21 de junio y tendrá como punto de encuentro El Llano, ubicado en el cruce de las rutas provinciales 43 y 39. Desde las 9 de la mañana, las participantes compartirán unos mates antes de iniciar la caminata invernal.

La iniciativa es impulsada por las prestadoras turísticas habilitadas Lía Gagliardi y Nair Reyes Candia, ambas guías de trekking, docentes y artistas, que desde hace años desarrollan propuestas que fusionan naturaleza, expresión artística y montañismo en distintos escenarios del norte neuquino.

«Vamos las pibas es una invitación a vivir la montaña en un entorno de comodidad, respeto y libertad. Caminar juntas, donde la confianza y el respeto mutuo son partes fundamentales del camino», explicó Gagliardi.

La experiencia es organizada por las prestadoras turísticas habilitadas Lía Gagliardi y Nair Reyes Candia, ambas guías de trekking, docentes y artistas.

La travesía tendrá una extensión aproximada de 4,5 kilómetros y una dificultad fácil a media, por lo que está pensada para personas sin experiencia previa en trekking. El recorrido demandará unas cinco horas de caminata, aunque la experiencia completa se extenderá durante toda la jornada.

A lo largo del trayecto, el paisaje de montaña será intervenido por distintas propuestas artísticas. Habrá momentos de contemplación, espacios para compartir, actividades creativas y música en vivo, en una dinámica que invita a detenerse, observar y conectar con el entorno desde una mirada sensible.

Al mediodía, las participantes realizarán una pausa para almorzar y descansar entre montañas. «Junto con Nair Reyes Candia, de la empresa habilitada Del Viento Trekk y Aventuras, proponemos esta experiencia porque creemos que compartir, apoyarnos mutuamente y acompañarnos es la mejor forma de afrontar los desafíos físicos y mentales que muchas veces la montaña nos ofrece», señaló Gagliardi.

La jornada culminará en El Llano, alrededor del fuego, con una merienda compartida y un fogón que buscará cerrar el día desde el encuentro y la conversación. “En esta oportunidad proponemos una caminata de invierno con actividades artísticas para poder conectar con la montaña a partir de experiencias estéticas”, agregó la guía de trekking.

La propuesta incluye el acompañamiento de guías profesionales con certificación WFR, seguro de accidentes personales, botiquín de primeros auxilios, comunicación VHF, experiencias artísticas y fogón con merienda y picada en refugio de montaña.

No incluye transporte, almuerzo ni vestimenta o equipo personal. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que la actividad podrá modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas.

Para más información y reservas, los interesados pueden contactarse al WhatsApp 299 5871785 (Lía) o a 2948 451056 (Nair).

Con Información de Neuquén Informa.